За отсутствие декларации места жительства будут штрафовать

Закон о декларировании места жительства устанавливает обязанность лица декларировать адрес места жительства, а в Кодексе административных нарушений Латвии установлен административный штраф за невыполнение упомянутой обязанности.

Принимая во внимание, что принят закон административной ответственности, вступающий в силу с 1 января 2020 года, и с учетом декодификации положения об административной ответственности, административные правонарушения, предусмотренные в специальной части Кодекса, должны быть включены в Закон о декларировании места жительства.