За отсутствие декларации места жительства будут штрафовать

Сейм в четверг в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о декларировании места жительства, пополнив его штрафными санкциями за невыполнение обязанности декларирования, сообщает агентство LETA.
Закон о декларировании места жительства устанавливает обязанность лица декларировать адрес места жительства, а в Кодексе административных нарушений Латвии установлен административный штраф за невыполнение упомянутой обязанности.
Принимая во внимание, что принят закон административной ответственности, вступающий в силу с 1 января 2020 года, и с учетом декодификации положения об административной ответственности, административные правонарушения, предусмотренные в специальной части Кодекса, должны быть включены в Закон о декларировании места жительства.
Согласно закону, за отсутствие декларации места жительства применяется предупреждение или денежный штраф до 70 штрафных единиц.