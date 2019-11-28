Чт, 28.11.2019
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За отсутствие декларации места жительства будут штрафовать

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сейм в четверг в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о декларировании места жительства, пополнив его штрафными санкциями за невыполнение обязанности декларирования, сообщает агентство LETA.

Закон о декларировании места жительства устанавливает обязанность лица декларировать адрес места жительства, а в Кодексе административных нарушений Латвии установлен административный штраф за невыполнение упомянутой обязанности.

Принимая во внимание, что принят закон административной ответственности, вступающий в силу с 1 января 2020 года, и с учетом декодификации положения об административной ответственности, административные правонарушения, предусмотренные в специальной части Кодекса, должны быть включены в Закон о декларировании места жительства.

Согласно закону, за отсутствие декларации места жительства применяется предупреждение или денежный штраф до 70 штрафных единиц.

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