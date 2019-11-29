Пт, 29.11.2019
Но гендерная дисфория - это феномен не только Запада. Как показывают последние исследования, это также наблюдается в азиатских культурах, например, в Китае. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

Наряд дня: Ева Лонгория в сексуальном коктейльном мини
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ФОТО: AFP/SCANPIX

44-летняя американская актриса, продюсер, режиссер и предпринимательница Ева Лонгория приняла участие в гала-вечере Anniversary Talk Of The Town Gala, который прошел в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе (США).

Для этого мероприятия звезда выбрала короткое черное платье из осенне-зимней коллекции 2019 года от Дома моды Vitor Zerbinato. Лаконичный и в то же время невероятно сексуальный наряд подчеркнул идеальные формы актрисы, которая в июле прошлого года впервые стала мамой. Браво, Ева!

ФОТО: JC Olivera/AFP/Scanpix

ФОТО: JC Olivera/AFP/Scanpix

ФОТО: JC Olivera/AFP/Scanpix

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