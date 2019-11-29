Наряд дня: Ева Лонгория в сексуальном коктейльном мини
44-летняя американская актриса, продюсер, режиссер и предпринимательница Ева Лонгория приняла участие в гала-вечере Anniversary Talk Of The Town Gala, который прошел в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе (США).
Для этого мероприятия звезда выбрала короткое черное платье из осенне-зимней коллекции 2019 года от Дома моды Vitor Zerbinato. Лаконичный и в то же время невероятно сексуальный наряд подчеркнул идеальные формы актрисы, которая в июле прошлого года впервые стала мамой. Браво, Ева!