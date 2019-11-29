Журналист ESPN: Порзиньгис никогда не будет лучшим игроком НБА

В этом разговоре роль критика Порзиньгиса на себя взял как обычно громкий Стивен А. Смит. Он утверждал, что Луке Дончичу во время игры против "Клипперс" была нужна помощь, но он её не получил, рассчитывая на то, что наибольший вклад в игру должен был привнести именно латвийский игрок.

Смит заострил внимание на том, что статистика Порзиньгиса не так хороша, как хотелось бы фанатам "Далласа". Известный журналист пояснил это следующим образом: "Давайте вспомним, что Кристап больше не в Восточной конференции. Он на западе, где очень много хороших и равных ему по силе игроков", - подметил журналист.

"На прошлой игре "Клипперс" были готовы к Дончичу. Это означало, что нужно было больше полагаться на Порзиньгиса, а к этому он не был готов. Ты играл против опытных баскетболистов, чья цель была закрыть Дончича, и ты ему не помог", - критиковал латыша Смит.

В роли адвоката Порзиньгиса в этом разговоре выступил коллега Смита - Макс Келлерман, который сделал акцент на том, что всё ещё может наступить день, когда Порзиньгис станет лучшим среди всех игроков мира.

"Всё ещё существует возможность, что Порзиньгис станет лучшим игроком среди всех, в том числе и лучше Дончича. Я не говорю, что это произойдёт в этом году. По правде говоря, я точно знаю, что этого не случится в этом году", - сказал Келлерман.

"Как обычно обстоят дела, возвращаясь после такой травмы? Ты пропускаешь целый сезон, и после, если здоровье позволяет, в следующем году ты уже можешь что-то показать, но ты всё ещё не в лучшей форме. И после того, как завершится этот двухлетний процесс, ты будешь готов и вновь вернёшься в свою форму", - высказал своё мнение Келлерман о травме Порзиньгиса.

В то время как Смит критиковал латыша, Келлерман высказал очень высокую похвалу его оборонительным способностям. "Порзиньгис один из лучших игроков в защите, которых я видел. До его травмы. Я говорю про все эры. В Нью-Йорке его позиция в защите была сильно недооценена", - сказал Келлерман.