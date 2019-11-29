Пт, 29.11.2019
Гендерная дисфория означает, что то, как вы чувствуете свою гендерную идентичность, не совпадает с вашим биологическим полом. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

Учитесь быть стильными: шик в сочетании несочетаемого от Нами Кэмпбелл
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ФОТО: Zumapress/AP/Scanpix

Если эти два предмета одежды положить рядом на кровати, никогда и в голову не придет надеть их вместе, но супермодель Наоми Кэмпбелл думает иначе и бросает вызов моде!

В Лондоне прошло открытие поп-ап магазина благотворительной организации Fashion for Relief, созданной Кэмпбелл, цель которой - сбор средств на различные экологические и гуманитарные проекты.

49-летняя звезда появилась на вечере в широких синих джинсах с отворотами и... черном платье из плотной ткани на тонких бретельках.

Добавили шика этому экстравагантному образу босоножки на высоком каблуке.

Смотрите, как злорово!

ФОТО: Vianney Le Caer / AP

ФОТО: Vianney Le Caer / AP

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