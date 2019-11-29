Пт, 29.11.2019
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"Беременна!": 37-летняя Вера Брежнева поделилась новостью

ФОТО: скриншот instagram.com/ververa

Популярная певица, актриса, телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала поклонников прекрасной новостью.

Не так давно 37-летняя звезда пообещала подписчикам , что на следующий день объявит им радостную новость. Фанаты тут же решили, что речь и дет о ее беременности, ведь в последних интервью Брежнева открыто говорила о том, что мечтает о ребенке от своего супруга Константина Меладзе.

Обещание Вера сдержала и опубликовала долгожданный пост с интригующим началом "Беременна!".

"...Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому

я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года - а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь.

С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики", - написала артистка далее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Брежнева лично разрабатывала каждое средство.

Первыми под брендом VERA выйдут кремовая и жидкая помады, карандаш для бровей, палетки для лица и глаз и тушь.

Как отмечается, эта косметика не тестируется на животных, а упаковка изготавливается из экологичных материалов.

Галерея: Вера Брежнева на репетиции в Юрмале

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