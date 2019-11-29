"Беременна!": 37-летняя Вера Брежнева поделилась новостью

Не так давно 37-летняя звезда пообещала подписчикам , что на следующий день объявит им радостную новость. Фанаты тут же решили, что речь и дет о ее беременности, ведь в последних интервью Брежнева открыто говорила о том, что мечтает о ребенке от своего супруга Константина Меладзе.