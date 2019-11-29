"Беременна!": 37-летняя Вера Брежнева поделилась новостью

Популярная певица, актриса, телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала поклонников прекрасной новостью.
Не так давно 37-летняя звезда пообещала подписчикам , что на следующий день объявит им радостную новость. Фанаты тут же решили, что речь и дет о ее беременности, ведь в последних интервью Брежнева открыто говорила о том, что мечтает о ребенке от своего супруга Константина Меладзе.
Обещание Вера сдержала и опубликовала долгожданный пост с интригующим началом "Беременна!".
"...Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому
я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года - а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь.
С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики", - написала артистка далее.
Брежнева лично разрабатывала каждое средство.
Первыми под брендом VERA выйдут кремовая и жидкая помады, карандаш для бровей, палетки для лица и глаз и тушь.
Как отмечается, эта косметика не тестируется на животных, а упаковка изготавливается из экологичных материалов.
Галерея: Вера Брежнева на репетиции в Юрмале