В Эстонии 16-летнего парня сожгли заживо: один подозреваемый избежал обвинения

Вечером того же дня полиция задержала пьяных 21-летнего Эдуарда Казе и 22-летнего Расмуса Тильк, которых заподозрили в поджоге дома. В начале июля суд арестовал 21-летнего Казе по подозрению в совершении убийства особо жестоким способом. В отношении Тилька был применен домашний арест.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийс Кыйв, полиция провела все необходимые следственные мероприятия и материалы уголовного дела находятся в прокуратуре.

"Из собранных в ходе расследования доказательств стало ясно, что, хотя Расмус Тильк находился на месте происшествия, но не участвовал в совершении преступления", - сказала Кыйв. Поэтому полиция с разрешения прокуратуры завершила уголовное производство в отношении Тилька.

"На данный момент материалы уголовного дела переданы для ознакомления защитнику находящегося под арестом подозреваемого, который после этого сможет подать ходатайство. Когда все необходимые мероприятия будут проведены, прокуратура выдвинет обвинения и отправит уголовное дело в суд", - уточнила Кыйв.

Лейтенант полиции из криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман сказал в июле, что речь может идти о сведении счетов между молодыми людьми.

"Какие конкретно события довели до такого тяжкого преступления и смерти молодого человека, выясним в ходе уголовного производства", - сказал тогда Восман.