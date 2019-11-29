Среди арестованных по делу о торговле нелегальными сигаретами - и предприниматели

Один из арестованных - Вилнис Висорс, который, по данным Firmas.lv, является членом правления арендатора территории на Центральном рынке Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta. По распоряжению мэра Риги Олега Бурова Rīgas centrāltirgus расторгло договор с этим арендатором, который должен освободить площадь до 13 января.

По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.

Второй арестованный - Каспар Унгурс. Несколько лет назад ему принадлежала автомойка, а до начала этого года - автосервис.

По данным агентства LETA, остальные двое арестованных - это Ирина Алексейчева и Елена Хитренко, которые в базе данных предприятий не фигурируют.

У этих людей есть еще несколько дней для обжалования решения об аресте как мере пресечения.

В целом во время обысков на центральном рынке было задержано 12 человек.