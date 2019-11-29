Среди арестованных по делу о торговле нелегальными сигаретами - и предприниматели

Среди четырех помещенных под арест по делу о торговле контрабандными сигаретами на Центральном рынке есть два предпринимателя, выяснило агентство LETA.
Один из арестованных - Вилнис Висорс, который, по данным Firmas.lv, является членом правления арендатора территории на Центральном рынке Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta. По распоряжению мэра Риги Олега Бурова Rīgas centrāltirgus расторгло договор с этим арендатором, который должен освободить площадь до 13 января.
По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.
Второй арестованный - Каспар Унгурс. Несколько лет назад ему принадлежала автомойка, а до начала этого года - автосервис.
По данным агентства LETA, остальные двое арестованных - это Ирина Алексейчева и Елена Хитренко, которые в базе данных предприятий не фигурируют.
У этих людей есть еще несколько дней для обжалования решения об аресте как мере пресечения.
В целом во время обысков на центральном рынке было задержано 12 человек.
Ранее начальник Госполиции Интс Кюзис заявил, что у полиции есть подозрения, что центральную роль в незаконном обороте акцизных товаров играет некое предприятие, арендующее территорию на Центральном рынке.