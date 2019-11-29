В центре Риги на краю крыши в опасном положении стоит мужчина

В центре Риги, недалеко от перекрестка улиц Марияс и Меркеля, на краю крыши пятиэтажного дома люди заметили мужчину без страховки.
Около 13.20 в центре Риги временно закрыто движение на участке ул. Марияс от Дзирнаву до Меркеля.
На указанном участке в данный момент не курсирует и общественный транспорт.
Автоводителей направляют в объезд по другим улицам.
На место происшествия прибыли скорая помощь и спасатели.
Как видно снизу, мужчина с кем-то говорит и активно жестикулирует, при этом он держится руками за окно крыши, а ногами упирается в край крыши.
Галерея: Человек забрался на крышу дома в центре Риги