Пт, 29.11.2019
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В центре Риги на краю крыши в опасном положении стоит мужчина

ФОТО: TVNET

В центре Риги, недалеко от перекрестка улиц Марияс и Меркеля, на краю крыши пятиэтажного дома люди заметили мужчину без страховки.

Около 13.20 в центре Риги временно закрыто движение на участке ул. Марияс от Дзирнаву до Меркеля. 

На указанном участке в данный момент не курсирует и общественный транспорт.

Автоводителей направляют в объезд по другим улицам.      

На место происшествия прибыли скорая помощь и спасатели. 

Как видно снизу, мужчина с кем-то говорит и активно жестикулирует, при этом он держится руками за окно крыши, а ногами упирается в край крыши.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Человек забрался на крышу дома в центре Риги 

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