Саманта Тина пережила кровавое происшествие

Фанаты азартного и наполненного юмором шоу о путешествиях "Четверо на чемоданах", которое каждую субботу транслируют на каналах 360TV и youtube-канале Brīvdienas TV, могут ликовать - в новой серии ожидаются совершенно неожиданные события. На этой неделе можно проследить за приключениями знаменитостей в Турции, где к ветеранам шоу - певице Саманте Тинк и мультихудожнику Кашеру, присоединились популярный кришнаит и ведический философ Угис Кугис, а также инфлюенсер Синдия Бокане.