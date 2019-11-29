Саманта Тина пережила кровавое происшествие

Фанаты азартного и наполненного юмором шоу о путешествиях "Четверо на чемоданах", которое каждую субботу транслируют на каналах 360TV и youtube-канале Brīvdienas TV, могут ликовать - в новой серии ожидаются совершенно неожиданные события. На этой неделе можно проследить за приключениями знаменитостей в Турции, где к ветеранам шоу - певице Саманте Тинк и мультихудожнику Кашеру, присоединились популярный кришнаит и ведический философ Угис Кугис, а также инфлюенсер Синдия Бокане.
В столь яркой компании без приключений не обойдется, и серия обещает быть кровавой.
Ознакомив друзей с турецкой кухней и впечатляющей панорамой Стамбула, Кашер пригласил их на особую фотосессию в национальной турецкой одежде. И именно в этот момент произошел самый неожиданный поворот вечера - Синдия Бокане случайно травмирует ноготь на ноге Саманты Тины.
Ситуация превратилась в драму местного масштаба, и на помощь диве латвийской эстрады поспешил весь персонал стамбульской гостиницы. Впрочем, к предложенным турками методам лечения Саманта отнеслась с подозрением, она позднее рассказала, что принесенный йод размазала по ногтю исключительно из-за любезности - не хотела обижать местных.
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