Несмотря на спад, Latvenergo остается лидером в отрасли электроэнергии и газа

Оборот Latvenergo в прошлом году уменьшился на 12,7% и составил 435,199 млн евро.

Второе место заняла компания Sadales tikls с оборотом в 323,734 млн евро (-0,1%), а третье место - Latvijas gaze, которое годом ранее из-за реорганизации выпало из первой десятки. Его оборот в прошлом году вырос на 11,8% до 297,778 млн евро.

Четвертое место заняло с оборотом 193,866 млн евро (+22%) Augstsprieguma tikls, пятое место с оборотом 65,095 млн евро (+0,7%) - Latvijas propana gaze, а шестое с оборотом 59,559 млн евро - Enefi" (+28,6%).

Также в первую десятку вошли Conexus Baltic Grid с оборотом 54,174 млн евро, "Gaso" с оборотом 50,071 млн евро, новичок Latvijas elektriskie tikli с оборотом 43,288 евро и Ignitis Latvija с оборотом 40,886 млн евро.