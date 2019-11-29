Уклонялись от уплаты НДС и "отмывали" деньги: СГД пресекла деятельность группы мошенников

СГД сообщила, что преступная группировка действовала в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года. Члены группировки уклонялись от уплаты НДС и легализовали за вышеупомянутый период примерно 279 630 евро незаконно нажитых средств.

В ходе ряда следственных и оперативных мероприятий было установлено, что связанные между собой лица создали цепочки сделок между 19 фиктивными и тремя реально существующими компаниями с целью уклонения от уплаты налогов, а также использовали фиктивные фирмы для легализации средств, нажитых преступным путем.

Вышеупомянутые компании были зарегистрированы в сфере строительства, управления недвижимостью, общественного питания и обучения будущих автоводителей.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге и Царникаве, в том числе шесть обысков по месту жительства вовлеченных в уголовный процесс лиц, а также обыски в четырех офисах и автомобилях. В ходе обысков были обнаружены и изъяты важные для уголовного дела доказательства.