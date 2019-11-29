Видео: В центре Лондона произошла стрельба
На Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный мужчина начал атаковать с ножом прохожих, передаёт "Медуза".
Злоумышленника пытались обезвредить проходящие мимо люди. Через несколько минут на мост прибыли подразделения полиции. Нападавший был застрелен.
О преступнике пока ничего не сообщается, причины его нападения неясны.
Корреспондент BBС, который был на месте инцидента, рассказал, что видел, как на мосту дралась группа мужчин.
В Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как некий человек лежит на тротуаре и сопротивляется полицейским, а затем падает и больше не двигается.
London bridge shooting #London #LondonBridge pic.twitter.com/mFRHyhopZA— London Crime LDN (@CrimeLdn) November 29, 2019
Полиция Лондона сообщила, что один человек задержан. Пострадало несколько человек.
Между тем, Reuters сообщает, что один человек был зарезан в инциденте.
На месте происшествия находятся несколько экипажей "Скорой".
Более подробной информации пока нет.
Очевидцы сообщают, что водители, оказавшиеся в момент инцидента на мосту, оставили свои автомобили и убежали, пишет Rus.Postimees.
British police say they’re dealing with incident at London Bridge; witnesses report gunshots pic.twitter.com/tRAsmiuDiv— Flint Bedrock (@flintbedrock) November 29, 2019