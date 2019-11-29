Пт, 29.11.2019
Гендерная дисфория означает, что то, как вы чувствуете свою гендерную идентичность, не совпадает с вашим биологическим полом. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

Видео: В центре Лондона произошла стрельба
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ФОТО: AP/Scanpix

На Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный мужчина начал атаковать с ножом прохожих, передаёт "Медуза".

Злоумышленника пытались обезвредить проходящие мимо люди. Через несколько минут на мост прибыли подразделения полиции. Нападавший был застрелен.

ФОТО: AP/Scanpix

О преступнике пока ничего не сообщается, причины его нападения неясны. 

Корреспондент BBС, который был на месте инцидента, рассказал, что видел, как на мосту дралась группа мужчин.

В Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как некий человек лежит на тротуаре и сопротивляется полицейским, а затем падает и больше не двигается.

Полиция Лондона сообщила, что один человек задержан. Пострадало несколько человек. 

ФОТО: AP/Scanpix

Между тем, Reuters сообщает, что один человек был зарезан в инциденте.

На месте происшествия находятся несколько экипажей "Скорой". 

Более подробной информации пока нет. 

Очевидцы сообщают, что водители, оказавшиеся в момент инцидента на мосту, оставили свои автомобили и убежали, пишет Rus.Postimees

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