Женская сборная Латвии по теннису во главе с Севастовой и Остапенко померится силами с титулованной командой США

В ходе жеребьевки определилось, что соперницей Латвии в квалификационном турнире станет 18-кратная чемпионка FEDCUP команда США, а также то, что игры пройдут в американском городе Эверетт, расположенном недалеко от границы США и Канады, в штате Вашингтон. Для обеих сборных это будет первая встреча, и они проведут игры на арене "Ангел ветров", вмещающей 8300 человек.

Делится чувствами лидер сборной Латвии Анастасия Севастова:

"С нетерпением жду игр против сборной США, ведь мне выпала честь представлять свою страну, а также потому, что в США я всегда играю успешно. Сборная США независимо от ее состава – очень сильная команда. Для нас это будет серьезной проверкой, но мы сделаем все возможное, чтобы порадовать латвийских теннисных болельщиков".

Перед предстоящими играми в США говорит Алена Остапенко: "Никогда не отказывалась играть в сборной Латвии, делала это на протяжении последних 9 лет. Следующий год также будет очень важным в государственном масштабе, ведь помимо FEDCUP состоятся и Олимпийские Игры в Токио – на всех соревнованиях постараюсь достойно представлять Латвию. Играть за свою страну всегда очень почетно, поэтому я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы общими усилиями мы смогли выйти в финальный турнир. У нас сильная команда – если покажем лучшие достижения, то не сможет устоять ни один соперник".

Нынешним летом стало известно об изменении формата турнира FEDCUP. В этом финальном турнире встретятся 20 лучших команд мира, однако, чтобы выяснить, какие это будут команды, 7 и 8 февраля состоятся квалификационные игры турнира, в которых 16 команд поделят между собой 8 путевок в большой финал FEDCUP, который с 14 по 19 апреля будет проходить в столице Венгрии Будапеште.

В отборочном раунде каждой стране предстоит провести четыре игры в одиночном разряде и одну в парном – 7 февраля пройдут две одиночные игры, а 8 февраля – две одиночные и парная игра. В квалификационном турнире за выход в большой финал будут бороться Нидерланды, Беларусь, Румыния, Россия, Бразилия, Германия, Испания, Япония, Швейцария, Канада, Бельгия, Казахстан, Словакия, Великобритания, США и Латвия.

К командам, победившим в квалификационном турнире, присоединятся прошлогодние финалистки Австралия и Франция, а также страна, проводящая турнир, – Венгрия и получившая особое приглашение или wild card сборная Чехии. Между тем 8 команд, которые проиграют в квалификационных играх, примут участие в плей-офф FEDCUP 2020 года, который состоится в те же дни, что и финальный турнир.

Как сообщалось ранее, женская сборная Латвии по теннису в феврале нынешнего года на Arēna Rīga с результатом 4:0 победила теннисисток Словакии, между тем в апреле мы уступили сильной сборной Германии.