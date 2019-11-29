В Венгрии обнаружили два тоннеля, по которым перебирались нелегальные мигранты

Так они обнаружили подземные ходы, которые использовались для пересечения границы.

Как сообщается, при попытке пройти через границу под землёй были задержаны более 40 человек.

Как сообщается, всего мигрантами было прорыто два прохода. Один длинною в 34 метра, а другой - длиной 21,7 метра.

Предполагается, что тоннели были вырыты с территории Сербии.

Сейчас находки были засыпаны спецтехникой.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix