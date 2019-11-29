В Венгрии обнаружили два тоннеля, по которым перебирались нелегальные мигранты

Полиция в Венгрии задержала мигрантов, которые незаконно пытались пересечь границу со стороны Сербии, сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Так они обнаружили подземные ходы, которые использовались для пересечения границы.
Как сообщается, при попытке пройти через границу под землёй были задержаны более 40 человек.
Как сообщается, всего мигрантами было прорыто два прохода. Один длинною в 34 метра, а другой - длиной 21,7 метра.
Предполагается, что тоннели были вырыты с территории Сербии.
Сейчас находки были засыпаны спецтехникой.
Как пишет "Фонтанка", Венгрия является первой страной ЕС, которая в 2015 году прекратила пускать на свою территорию мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.