Сб, 30.11.2019
Я занимаюсь благотворительностью, но никогда не афишировала это. Просто считаю, что такие вещи люди делают в первую очередь для себя, а не на публику. Ольга Андре, трижды королева красоты

Три знака Зодиака, которых обожают все
С ними не соскучишься!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Они остроумны, очаровательны, интересны. А кроме того - отличные любовники, друзья и партнеры, всегда готовые к действию и развлечениям. С ними не соскучишься, и за это их любят абсолютно все!

Водолей

Водолеи - оригинальные мечтатели, чье воображение выходит далеко за пределы реальности. С ними всегда весело, потому что они уводят нас в неведомый мир фантазий, где Питер Пен отлично бы повеселился.

Представители этого знака Зодиака серьезны только в тех случаях, когда им нужно дать настоящий дружеский совет. Тогда они очень объективны.

Водолеи - сторонники равенства и справедливости. Иногда они ведут себя словно безумцы, и тогда другие их не понимают. При этом уровень их интеллекта поражает каждого, кто с ними общается.

Эти люди забавные и всегда составят хорошую компанию. Если вы собираетесь с ними погулять, то будьте готовы к дальнейшему продолжению отношений - Водолеи очень обязательные.

Представители данного знака умеют мотивировать, потому что у них у самих есть мотивация, и они всегда находятся в хорошем расположении духа.

Если вы завоюете сердце Водолея, то он сделает все, чтобы вы были счастливы.

Лев

Адреналин и веселье - вот неотъемлемые атрибуты королевской жизни Льва. Он не позволит вам утонуть в ежедневной рутине. Лев любит жизнь, людей, а еще больше - самого себя.

Чтобы стать счастливым, этот человек в первую очередь удовлетворит собственные потребности, а уж затем поможет сделать это окружающим.

Энтузиазм представителей данного знака зодиакального круга очень заразен. Но если вы научитесь воспринимать их эгоизм правильно, то шутки и поступки Львов наверняка покажутся вам очаровательными.

Под этим созвездием рождаются романтики, ценящие знаки внимания, которые очаровывают и соблазняют всех вокруг.

Лев - человек ответственный, и если у него есть к вам чувства, то он будет за вами ухаживать по всем правилам. Кроме того, эти люди всегда стремятся к совершенству,

что не так уж и плохо, потому что они сделают все, чтобы стать лучшими партнерами, друзьями и любовниками.

Скорпион

Преданность представителя этого знака Зодиака сразу же вас покорит. Скорпионы - лучшие друзья на всю жизнь. Они никогда не выдадут ваих тайны и будут хранить верность.

Это идеальные слушатели, с которыми вы снова почувствуете себя молодыми, потому что они буквально излучают энергию вне независимости от своего возраста.

Скорпионы ценят все, что вы для них делаете, и никогда этого не забывают. А еще они дают честные советы - начиная от вопросов относительно карьеры и заканчивая вашей внешностью. С ними вы можете обсудить любую тему, поделиться своими секретами и даже тайными фантазиями. Эти люди всегда готовы к открытым разговорам и никогда не станут вас осуждать.

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