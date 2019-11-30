Нападение в Лондоне: злоумышленник был ранее судим за терроризм

Мужчина, который в пятницу, 29 ноября, в Лондоне зарезал двух человек и был застрелен полицией, ранее уже был судим за терроризм и в прошлом году был освобожден из тюрьмы, сообщает британская полиция.
Согласно информации в распоряжении полиции, нападавшим был 28-летний Усман Хан, других подозреваемых в связи с этим инцидентом стражи порядка не ищут.
"Этот индивид был знаком органам власти, в 2012 году он был признан виновным в террористических преступлениях. В декабре 2018 года он вышел из тюрьмы на проверочный срок", - сообщил ассистент комиссара полиции Лондона Нейл Басу.
Новостной источник сил безопасности уже ранее проинформировал агентство Press Association о том, что организатор нападения был связан с "исламскими террористскими группировками".
Басу заявил, что Кан проживал в графстве Стаффордщир и полицейские проводили обыск по одному адресу в этом регионе.
"Обстоятельства нападения, как мы на данный момент их понимаем, таковы, что нападающий после обеда в пятницу посетил мероприятие "Учимся вместе", которое проходило в Доме цеха рыбных торговцев", - отметил Басу.
"Мы считаем, что нападение началось там, до того как он покинул дом, и продолжилось на Лондонском мосту", - подчеркнул он.
Газета The Times сообщила, что злоумышленник посещал конференцию, посвященную уголовному праву в этом историческом доме, построенном в 1834 году, и угрожал взорвать здание.
После этого мужчина около Лондонского моста зарезал двух человек и покалечил еще троих, после прохожие его остановили, а полицейские пристрелили.
Скотленд-Ярд сообщил, что у нападавшего к телу была прикреплена "имитация взрывчатки".
"Я могу сейчас подтвердить, что это было терактом", - отметил Нейл Басу.
По его словам, мотивы злоумышленника пока неизвестны.