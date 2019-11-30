Сб, 30.11.2019
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Нападение в Лондоне: злоумышленник был ранее судим за терроризм

ФОТО: AFP / Scanpix

Мужчина, который в пятницу, 29 ноября, в Лондоне зарезал двух человек и был застрелен полицией, ранее уже был судим за терроризм и в прошлом году был освобожден из тюрьмы, сообщает британская полиция. 

Согласно информации в распоряжении полиции, нападавшим был 28-летний Усман Хан, других подозреваемых в связи с этим инцидентом стражи порядка не ищут. 

"Этот индивид был знаком органам власти, в 2012 году он был признан виновным в террористических преступлениях. В декабре 2018 года он вышел из тюрьмы на проверочный срок", - сообщил ассистент комиссара полиции Лондона Нейл Басу. 

Новостной источник сил безопасности уже ранее проинформировал агентство Press Association о том, что организатор нападения был связан с "исламскими террористскими группировками". 

Басу заявил, что Кан проживал в графстве Стаффордщир и полицейские проводили обыск по одному адресу в этом регионе. 

"Обстоятельства нападения, как мы на данный момент их понимаем, таковы, что нападающий после обеда в пятницу посетил мероприятие "Учимся вместе", которое проходило в Доме цеха рыбных торговцев", - отметил Басу. 

"Мы считаем, что нападение началось там, до того как он покинул дом, и продолжилось на Лондонском мосту",  - подчеркнул он. 

Газета The Times сообщила, что злоумышленник посещал конференцию, посвященную уголовному праву в этом историческом доме, построенном в 1834 году, и угрожал взорвать здание. 

После этого мужчина около Лондонского моста зарезал двух человек и покалечил еще троих, после прохожие его остановили, а полицейские пристрелили. 

Скотленд-Ярд сообщил, что у нападавшего к телу была прикреплена "имитация взрывчатки". 

"Я могу сейчас подтвердить, что это было терактом", - отметил Нейл Басу.

По его словам, мотивы злоумышленника пока неизвестны. 

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