Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

В ночь на субботу в Москве состоялся турнир, главным событием которого стал бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
Бой продлился всего 2 минуты 47 секунд и завершился победой Емельяненко, который отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Емельяненко провёл комбинацию и отправил в нокаут соперника. Кокляев сумел подняться, но судья просигнализировал окончание поединка. После боя соперники пожали руки.
"Я растягивал бой как мог. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдет 5 таких граждан", - сказал Емельяненко после боя.
Кокляев, в свою очередь, отметил, что он будет готовиться к реваншу по правилам MMA. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в ММА, в которых он одержал 28 побед. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в боксе.