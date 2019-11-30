Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

Бой продлился всего 2 минуты 47 секунд и завершился победой Емельяненко, который отправил соперника в нокаут в первом раунде.

Емельяненко провёл комбинацию и отправил в нокаут соперника. Кокляев сумел подняться, но судья просигнализировал окончание поединка. После боя соперники пожали руки.

"Я растягивал бой как мог. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдет 5 таких граждан", - сказал Емельяненко после боя.