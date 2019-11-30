В Пардаугаве 14-летний подросток сел за руль авто и пытался скрыться от полицейских

В пятницу, 29 ноября, 14-летний подросток "позаимствовал" у своего дяди автомобиль и отправился ездить по улицам Пардаугавы, к разрешению инцидента были привлечены два экипажа полиции и эвакуатор, сообщает Degpunktā.
Инцидент произошел средь бела дня, внимание патрулирующих полицейских привлек автоводитель, который совершал не очень удачные маневры. Стражи порядка попросили водителя остановить транспортное средство, однако он сделал вид, что не заметил мигалок и не услышал просьбы полицейских.
Когда автомобиль наконец-то остановился, полицейские поняли, что водитель автомобиля еще не достиг возраста 18 лет. Попытки подростка избежать наказания были неудачными. В конце концов выяснилось, что парню всего лишь 14 лет.
В результате подросток был передан дорожным полицейским, которые составили ему протокол об административном нарушении. Автомобиль был припаркован на платной автостоянке. Теперь за выкуп транспортного средства отвечает его владелец.