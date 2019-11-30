В Пардаугаве 14-летний подросток сел за руль авто и пытался скрыться от полицейских

Инцидент произошел средь бела дня, внимание патрулирующих полицейских привлек автоводитель, который совершал не очень удачные маневры. Стражи порядка попросили водителя остановить транспортное средство, однако он сделал вид, что не заметил мигалок и не услышал просьбы полицейских.

Когда автомобиль наконец-то остановился, полицейские поняли, что водитель автомобиля еще не достиг возраста 18 лет. Попытки подростка избежать наказания были неудачными. В конце концов выяснилось, что парню всего лишь 14 лет.