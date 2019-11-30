Ксения Бородина об эскортницах: "Мне не нравится пропаганда проституции в соцсетях"

Бородина отметила, что хотя она уже 15 лет работает на телестройке, это не значит, что она поддерживает все то, что там происходит. Кроме того, девушка считает, что она помогает некоторым парам лучше понять, что происходит и сохранить семейные ценности. Популярность проекта обусловлена тем, что люди где-то узнают себя.

Она негативно относится к пропаганде проституции. Ксения возмущалась, когда вышла передача Андрея Малахова "Рынок шкур".

"Мне не нравится пропаганда проституции в соцсетях... Всю жизнь были куртизантки, женщины легкого поведения, гейши... Как угодно их называйте... Это ни для кого не секрет..." - сказала она.

Она не хочет, чтобы девочки 16-17 лет в своем Instagram-аккаунте пропагандировали, что они легко могут "насосать на лабутены".

"Не надо об этом кричать на всю страну! У всех шл*х одни геолокации - Мальдивы, Таиланд, Дубаи... Если женщина только в этом направлении двигается. У нее нет мужчины в соцсетях, а только сумки-бирки. Мы уже понимаем, что это такое", - отмечает Ксения.

Картинки такой якобы сказочной жизни могут быть восприняты неправильно. Девушка из провинции может решить, что тоже сможет найти покровителя. Она не будет думать об учебе в Москве на бюджете, о том, что сама начнет всего добиваться.

В качестве примера Бородина привела героиню фильма "Москва слезам не верит", которая вдохновляла женщин. Сейчас уже другие кумиры. Звезда положительно оценила программу Малахова, но какой вывод сделали люди.

"Половина пожалели эту девочку... Она после этой программы себе цену в три раза подняла. Сто процентов! У нее подписчики прибавились... Я не хочу, чтобы девочки смотрели это и думали, что так можно", - пояснила Ксения.

Бородина объяснила, что не всегда кастинг-менеджер знает, что девушка эскортница. Даже если это выясняется на проекте ее никто не может выгнать. Это все вскрывается. Зрителям не интересно смотреть на простых и милых девушек.