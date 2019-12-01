Видео: Дима Билан решил узнать, как живут простые люди и удивился

"Чисто в культурологических целях познакомился с иной плоскостью интернет-бытования представителей полярных интересов, профессий и запросов! Интересно погулял, не выходя из дома", - написал на своей странице Билан.

Чаще всего пользователи Сети спрашивали артиста, что он делает в "Чатрулетке"?.

"Я просто изучаю и смотрю, чем живут люди. Жизнь машина-самолет не раскрывает этого. Понятно, что здесь попадается странный срез людей, но хотел поговорить о чем-то - в качестве культурологического экскурса", - объяснял артист.

Некоторые люди были удивлены и шокированы. Часть даже не верила, что перед ними действительно Дима Билан. Один из собеседников пошутил, что он родной брат Яны Рутковской.

"Огромный тебе респект. Я со своей первой девчонкой познакомился под твою песню "Я так люблю тебя", этот трек зачетный", - признался пользователь по имени Игорь.

Он также отметил, что получил удовольствие от интервью Билана, где тот говорил про своего покойного продюсера Юрия Айзеншписа. Певец, в свою очередь, признался молодому человеку, что ему очень приятно сидеть и просто так общаться.