Kiss Cam на спортивных матчах: что это такое и как в нее попасть?

Kiss Сam представляет собой игру, в ходе которой во время пауз на спортивных мероприятиях находит пару влюбленных на трибуне болельщиков и наводит объектив видеокамеры на них. После этого изображение выводится на экраны медиакуба.

По правилам, влюбленные должны поцеловаться. Цель Kiss Cam - не дать болельщикам скучать, когда в игре ничего не происходит.

Под прицел Kiss Cam попадали и знаменитости. Из известных людей, кто оказался в Kiss Cam можно упомянуть бывшего президента США Барака Обаму и его супругу Мишель, Джастин Бибер и Селена Гомез, Мила Кунис и Эштон Катчер, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден и другие. На Kiss Cam попадал и Майк Тайсон со своей женой Лакией.

Видео: Майк Тайсон с женой Лакией на Kiss Cam

Однако не всегда попавшие в объектив камеры поцелуев болельщики делают то, что положено.

Например, 17 ноября во время матча НХЛ между "Торонто" и "Питтсбургом" на Kiss Cam попала весьма забавная сцена - девушка фотографировалась с молодым болельщиком "Торонто", который уже проигрывал к тому моменту, сначала парень улыбался, но как только фотография была сделана его лицо моментально окрасилось грустью.

В итоге он прославился, а видео с Kiss Cam посмотрели около 30 млн раз за неделю.

Однажды во время хоккейного сборной Словакии болельщик вместо своей девушки поцеловал стакан пива, когда оказался на экране Kiss Cam.

This Slovakia fan got on the kiss cam with his girlfriend and just chugged a beer instead #WJC2017 pic.twitter.com/yAElzhe15G — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 29, 2016

В свою очередь, во время перерыва баскетбольного матча "Атланта Хоукс" с "Бостон Кельтикс" камера поцелуев нацелилась на девушку, которая с особым аппетитом ела пиццу.

В соцсетях пользователи тогда стали шутить, что хотят, чтоб их любили так же, как эта болельщица любит пиццу.

Видео: Pizzagirl on the Kisscam

Между тем во время баскетбольного матча между "Атланта Хоукс" и "Бруклин Нетс" парень отказался целовать свою спутницу, когда они попали на Kiss Cam, но девушка не растерялась и предложила поцеловаться мужчине, сидевшему рядом.

Видео: Woman kisses random guy

Похожий случай произошел на игре "Нью-Йорк Никс" с "Хьюстон Рокетс". Мужчина проигнорировал свою девушку и она повернулась к соседу и поцеловала его.

Видео: Woman kisses a guy next to her

В свою очередь однажды молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной, когда они попали в объектив камеры. Однако предложение руки и сердца не случилось -

сосед толкнул парня и у него из рук выпало обручальное кольцо.

Видео: Fan attempts proposal

Но что же стоит делать, чтобы оказаться под прицелом объектива камеры поцелуев? Предлагаем вам несколько советов.

Во-первых, чаще на Kiss Cam попадают болельщики в клубной атрибутике - майках, шляпах, шарфах с символикой сборной.

Во-вторых, чем ярче и неординарнее ваш образ, тем больше у вас существует шансов попасть на Kiss Cam.

И, в-третьих, оператору должно быть ясно, что вы - пара. Поэтому держитесь за руки и обнимайте друг друга как можно чаще во время матча.