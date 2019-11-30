Сб, 30.11.2019
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Kiss Cam на спортивных матчах: что это такое и как в нее попасть?

Барак и Мишель Обама на Kiss Cam.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Часто на различных спортивных событиях можно встретить такое явление как Kiss Cam, или камера для поцелуев. Что же это такое и как можно попасть в ее объектив?

Kiss Сam представляет собой игру, в ходе которой во время пауз на спортивных мероприятиях находит пару влюбленных на трибуне болельщиков и наводит объектив видеокамеры на них. После этого изображение выводится на экраны медиакуба. 

По правилам, влюбленные должны поцеловаться. Цель Kiss Cam - не дать болельщикам скучать, когда в игре ничего не происходит. 

Под прицел Kiss Cam попадали и знаменитости. Из известных людей, кто оказался в Kiss Cam можно упомянуть бывшего президента США Барака Обаму и его супругу Мишель, Джастин Бибер и Селена Гомез, Мила Кунис и Эштон Катчер, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден и другие. На Kiss Cam попадал и Майк Тайсон со своей женой Лакией. 

Видео: Майк Тайсон с женой Лакией на Kiss Cam

Однако не всегда попавшие в объектив камеры поцелуев болельщики делают то, что  положено.

Например, 17 ноября во время матча НХЛ между "Торонто" и "Питтсбургом" на Kiss Cam попала весьма забавная сцена -  девушка фотографировалась с молодым болельщиком "Торонто", который уже проигрывал к тому моменту, сначала парень улыбался, но как только фотография была сделана его лицо моментально окрасилось грустью. 

В итоге он прославился, а видео с Kiss Cam посмотрели около 30 млн раз за неделю.

Однажды во время хоккейного сборной Словакии болельщик вместо своей девушки поцеловал стакан пива, когда оказался на экране Kiss Cam.  

В свою очередь, во время перерыва баскетбольного матча "Атланта Хоукс" с "Бостон Кельтикс" камера поцелуев нацелилась на девушку, которая с особым аппетитом ела пиццу.

В соцсетях пользователи тогда стали шутить, что хотят, чтоб их любили так же, как эта болельщица любит пиццу. 

Видео: Pizzagirl on the Kisscam

Между тем во время баскетбольного матча между "Атланта Хоукс" и "Бруклин Нетс" парень отказался целовать свою спутницу, когда они попали на Kiss Cam, но девушка не растерялась и предложила поцеловаться мужчине, сидевшему рядом. 

Видео: Woman kisses random guy

Похожий случай произошел на игре "Нью-Йорк Никс" с "Хьюстон Рокетс". Мужчина проигнорировал свою девушку и она повернулась к соседу и поцеловала его.

Видео: Woman kisses a guy next to her

В свою очередь однажды молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной, когда они попали в объектив камеры. Однако предложение руки и сердца не случилось -

сосед толкнул парня и у него из рук выпало обручальное кольцо. 

Видео: Fan attempts proposal

Но что же стоит делать, чтобы оказаться под прицелом объектива камеры поцелуев? Предлагаем вам несколько советов.

Во-первых, чаще на Kiss Cam попадают болельщики в клубной атрибутике - майках, шляпах, шарфах с символикой сборной. 

Во-вторых, чем ярче и неординарнее ваш образ, тем больше у вас существует шансов попасть на Kiss Cam.  

И, в-третьих, оператору должно быть ясно, что вы - пара. Поэтому держитесь за руки и обнимайте друг друга как можно чаще во время матча. 

Кто знает, может, в следующий раз именно вы станете звездой Kiss Cam!

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