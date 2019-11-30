В Киеве неизвестные взорвали банкомат

Минувшей ночью в Киеве преступники взорвали банкомат кредитного учреждения "Ощадбанк", забрали наполненные деньгами металлические кассеты, сели в автомобиль и уехали.
Взрыв был настолько сильным, что пострадал весь филиал банка, в помещения которого был встроен банкомат. Полиция считает, что взрыв был осуществлен путем наполнения банкомата особенным взрывчатым газом.
Стеклянную витрину филиала выбило ударной волной, разрушился и декоративный потолок. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и на данный момент уточняют объем причиненных убытков.
Киевская полиция объявила план "Сирена" и призывает отозваться свидетелей произошедшего. У филиала преступники оставили автомобиль марки Volkswagen Passat.