Абсурд, на который захочется подписаться: 10 странных, но гениальных Instagram-аккаунтов

TVNET предлагает подборку 10 абсурдных и странных аккаунтов, оригинальность которых вас непременно удивит.

1) Эта учетная запись представляет собой жизнь обезглавленной барби с ладошками вместо ног. Барби @shavaunn ведет полноценную жизнь. Зачастую ее можно наблюдать в пиццерии, на морях, в остатках еды....

2) Сколько коварных способов лопнуть шарики и раздавить чипсы тако вы знаете? Поверьте, художник из Норвегии Ян Эриксен явно знает больше!

3) Фотограф Бенк Занк называет свои работы "Минимализм с легким контрастом". В своих творениях он берет привычные образы и ландшафты, а затем переворачивает все вверх дном.

4) @breadfaceblog - это аккаунт молодой азиатской девушки, который построен исключительно на том, что она давит собственным лицом всевозможную выпечку. Зачем и почему? И что движет такими людьми?

5) Для аккаунта @cashcats позируют только VIP-кошки и только в окружении пачек долларов, дорогих украшений и элитного алкоголя. Глядя на эти фотографии, у многих пользователей складывается впечатление, что эти кошки живут значительно круче них.

6) Если вы считаете, что отлично разбираетесь в моде и стиле, значит вы до сих пор не видели аккаунт самого стильного пса Bodhi.

7) А этот аккаунт ни чем непримечательного парня прославился тем, что у него есть фотографии с многими ведущими секс-дивами мира. Да еще какие!

8) Если кому-то кажется, что вы слишком ярко краситесь, непременно покажите ему аккаунт этой девушки.

9) В свою очередь дуэт бельгийских художников @mothmeister воплощает в жизнь ваши глубочайшие ночные кошмары. "Самые чудесные и странные сказки после смерти".

10) @mr.handsup: "Я просто фотографируюсь с поднятыми руками – это моя философия". Ничего и не добавишь.

– Ты фотограф? – Да. – А где твой Instagram? – Но у меня галерея, выставки, аукционы... – Где. Твой. Instagram?

Процесс поиска странных аккаунтов в Instagram в очередной раз убеждает - стать медийной личностью может совершенно каждый, необходима лишь идея.