"Динамо" потерпело поражение в матче против СКА

Игра закончилась с результатом 3:5 (1:0, 2:1, 0:4) в пользу СКА, которая выиграла последние семь матчей.

Среди рижан шайбы забросили Картер Эштон, Увис Балинскис и Лаурис Дарзиньш.

Игра началась остро, в результате чего обе команды остались с четырьмя игроками на площадке. Однако это не повлияло на результат игры и обе сборные длительное время показывали похожую мощь. Первый гол на 13-й минуте забил Эштон, который смог вылавировать перед воротами между несколькими игроками, забросив шайбу в практически пустые ворота.

Второй период начался с численного большинства рижан, которое не использовалось, но оно было изменено во втором подходе. Бросок с синей линии выполнил Балинскис, но шайба по дороге к воротам изменила направление полета, попав в сетку. Через неполные восемь минут шайбу забила и СКА.

После подачи Балинскиса Дарзиньш подъехал ближе к воротам и сделал круговой бросок, который не заметил Александр Самонов, капитулировав в третий раз.

Галерея: Матч "Динамо" против "СКА"

В заключительном периоде в оборонную зону рижан заехали два игрока с команды соперника, после чего шайбу в ворота "Динамо" забросил Евгений Кетов. На шестой минуте к своему товарищу по команде присоединился Антон Бурдасов, который, не останавливая шайбу, обогнал Александра Салакса. Примерно через минуту от еще одного гола "динамовцев" спас воротный столб.

Рижане немного более чем за две минуты до конца игры сняли вратаря, но желаемый результат не был достигнут, так как Антон Белов забросил шайбу в пустые ворота.

В этом матче травмы получили Оскар Бартулис и Кристап Зиле. Недавно вылечивший сломанную челюсть Зиле может снова попрощаться со льдом на пару недель.

Обе команды в чемпионате КХЛ встречались 38 раз, из которых "Динамо" одержало победу в 12 играх.