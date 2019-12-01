Заказанный Сталиным и построенный в Риге концепт РЭАФ-50 выставили во французском замке

Машина, изначально запланированная как транспортное средство советского народа, в Москве признания нее получила. Но спустя 70 лет она красуется в залах Компьенского дворца среди других 20 исторических концепт-каров, свидетельствует информация Рижского мотормузея.

Главным конструктором РЭАФ-50 был изобретатель Всеволод Бахчиваджи, который прибыл в Ригу в 1947 году с подписанным Сталиным документом, чтобы начать производство автомобиля.

Это было основанием для того, чтобы правительство Латвийской ССР приняло решение об основании Рижской экспериментальной фабрики (РЭФ, позднее РЭАФ).

В 1949 год РЭФ получил распоряжения - до годовщины Октябрьской революции изготовить два экспериментальных автомобиля. На эти цели Москва выделила финансирование в размере 600 тысяч рублей. Прототип должен был быть готов в течение четырех месяцев.

Используя детали мотора ГАЗ ММ, конструкторы изготовили двухцилиндровый двигатель и сконструировали гидротрансмиссию с автоматическим сцеплением. Всего были построены три автомобиля - кабриолет, а также двухдверный и четырехдверный седаны.

Осенью 1950 года Бахчиванджи с двумя автомобилями РЭАФ-50 - кабриолетом и седаном - прибыл в Москву, чтобы провести испытания.

В Москве идея такого автомобиля не была признана из-за капризной автоматической трансмиссии и неполноценностей других конструкций. В Ригу вернулся только один из двух автомобилей. В результате, был потрачен миллион рублей, а сама машина была предана забвению.

Сейчас РЭФА-50 как образец концепт-кара Восточной Европы можно осмотреть на выставке "Concept Car. Beauté Pure". Главная идея выставки - показать концептуальные автомобили как художественную работу. Также на выставке можно осмотреть фотографии, документы, чертежи и модели, которые помогут посетителям открыть для себя тонкую связь между предметом искусства и автомобилем.