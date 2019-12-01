Вс, 1.12.2019
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Вечером в субботу в ДТП на Рижской окружной погиб водитель легковушки

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вчера вечером в аварии на Рижской окружной дороге погиб водитель легкового автомобиля, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла около 22.00 в Саласпилсском крае, на перекрестке Рижской окружной дороги и Кокнесского шоссе, где столкнулись автомобили VW Golf и Volvo.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб водитель автомобиля VW Golf. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера в Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, погиб один, пострадали еще 20 человек.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, за превышение скорости оформлено 162 протокола.

В целом полиция вчера оформила 394 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

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