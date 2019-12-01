"Маленький Геркулес": что стало с самым популярным мальчиком-культуристом спустя 16 лет?

Про него писали в журналах, звали на телевидение, его выступления имели большую популярность. Как отмечает "Чемпионат", спустя годы в мужчине сложно узнать одного из самых "накаченных" детей в истории.

Ричард родился в 1992 году в Украине, а когда ему исполнилось два года, эмигрировал в США вместе с родителями. Родители Ричарда и сами имели непосредственное отношение к спорту. Павел Сандрак — чемпион мира по боевым искусствам, а Лена профессионально занималась аэробикой. Как они рассказали в одном интервью, заставлять Ричарда тренироваться не приходилось. Он смотрел, как занимаются родители, и хотел делать то же самое – быть таким, как они.

Юный культурист начал выступать на соревнованиях и получил прозвище "маленький Геркулес". Он участвовал в наиболее популярных на тот момент американских бодибилдинг-шоу: "Мистер Олимпия", "Ночь чемпионов", "Мистер США", "Изумрудный кубок", "Арнольд Классик".

Слава о нём разлетелась по всей стране: Ричард появлялся на обложках журналов, его приглашали на телешоу. Пика популярности Сандрак достиг в 2001 году, когда на бодибилдинг-шоу "Арнольд Классик" встретился с кумиром – Арнольдом Шварценеггером.

Как оказалось, отец мальчика был строг и требователен не только по отношению к сыну, но и к другим членам семьи. Он полностью контролировал жизнь мальчика и растил его в практически спартанских условиях. Со сверстниками Ричард не общался — друзей у него не было. Он только и делал, что тренировался.

Con 10 años... Richard Sandrak pic.twitter.com/7eBiwSfxSA — Alejandro Bastida (@A_Bastida_C) August 14, 2013

В какой-то момент Павел полностью положился на заработок сына, когда тот неожиданно перестал приносить доход, Сандрак-старший начал злоупотреблять алкоголем. Отец Ричарда становился всё более агрессивным, срывался на жену, а позже поднял на неё руку. В апреле 2003 года Павел совсем не мог себя контролировать: он избил супругу, сломав ей нос и запястье. Ричард успел оценить тяжесть ситуации и незаметно вызвал полицию. Отца осудили и посадили в тюрьму, а "маленький Геркулес" наконец смог зажить как обычный ребёнок, пишет "Чемпионат".

ФОТО: скриншот видео

Некоторое время Ричард продолжал тренироваться и даже начал сниматься в кино, а потом неожиданно исчез.

Несколько лет назад парень дал интервью одному из американских телеканалов. Узнать в мужчине на экране знаменитого мальчика-культуриста было сложно: никаких поразительных рельефов или мускулов. Зрители увидели обычного 23-летнего парня, который лишь изредка посещает спортзал.