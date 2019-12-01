Германия, Франция и Португалия сыграют в одной группе на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по футболу. Особого внимания заслуживает группа F, которую уже окрестили "группой смерти".
Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.
Двадцать четыре команды были разбиты на шесть групп по четыре в каждой. Состав участников Евро станет окончательно известен (в марте 2020 года), когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.
Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;
Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь);
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль);
Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия);
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).
🔥 Итоги жеребьевки #ЕВРО2020 🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 30, 2019
Какая группа для вас самая интересная? pic.twitter.com/grfMObGlTc