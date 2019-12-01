Вс, 1.12.2019
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Германия, Франция и Португалия сыграют в одной группе на Евро-2020

ФОТО: EPA/Scanpix

В Бухаресте состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по футболу. Особого внимания заслуживает группа F, которую уже окрестили "группой смерти".

Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.

Двадцать четыре команды были разбиты на шесть групп по четыре в каждой. Состав участников Евро станет окончательно известен (в марте 2020 года), когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь);

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль);

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия);

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

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