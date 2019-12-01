Германия, Франция и Португалия сыграют в одной группе на Евро-2020

Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.

Двадцать четыре команды были разбиты на шесть групп по четыре в каждой. Состав участников Евро станет окончательно известен (в марте 2020 года), когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.