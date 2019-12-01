Анна Семенович честно рассказала о своей болезни груди

Несмотря на то, что Анна Семенрвич неоднократно уверяла в интервью, что бюст у нее натуральный, многие ей не верили и продолжали считать, что много лет назад она прибегла к услугам пластических хирургов. Оказалось, что артистка действительно легла под нож, правда, грудь она не увеличила, а уменьшила.

В программе "Секрет на миллион" Семенович рассказала, что несколько лет назад узнала, что у нее гигантомастия -

такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой, девятый и далее... размер бюста, а каждая грудь весит более 2,5 кг.

Сама Анна говорит, что в этом виноваты не только гены, но и стресс. Пять лет назад у нее случился гормональный сбой, после чего артистка поправилась на семь килограммов, что отразилось и на ее бюсте.

"Гигантомастия - особенность организма: как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь", - призналась артистка.

Анна отметила, что узнала о своей патологии всего несколько лет назад. Более того, ее бюст продолжается увеличиваться, и этот процесс приостановится только с возрастом.

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В какой-то момент, устав от насмешек окружающих, она пошла к специалистам, и ей предложили сделать редукцию груди.

"Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд», - вспомнила Семенович.

В итоге она легла под нож хирурга, пробыла в клинике три дня, после чего ей месяц прописали постельный режим, и еще полгода она приходила в себя.

"Я никогда до этого не была под наркозом, очень боялась", - призналась певица.

Анна говорит, что на такой шаг ее подтолкнуло желание иметь детей - перед зачатием она решила "сбросить этот груз":

"После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну...".