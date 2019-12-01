"Мы вышвырнули его из отеля": боксер очень удивил организаторов перед боем

Как обычно, перед боем боксеры должны были пройти взвешивание, чтобы организаторы убедились в том, что спортсмены укладываются в определенную весовую категорию. Бой между Вальдесом и Гутьерезом должен был состояться в весовой категории до 130 фунтов (59 килограммов). Когда на весы встал Гутьерез, удивлены были даже организаторы вечера боев.

Вес Гутьереза составил 141 фунт (64,95 килограммов), это означало, что он не может квалифицироваться не только в этой весовой категории, он слишком тяжел и для следующих двух весов.

В боевых видах спорта иногда происходят ситуации, когда перед взвешиванием спортсмены превышают необходимый лимит на несколько сот граммов, но в этом нет ничего такого, чего нельзя бы было исправить в течение часа. Нехватка профессиональности Гутьереза удивила даже промоутера боя Боба Арума.

"Мы вышвырнули его из отеля. Я видел, как парни приходят на взвешивание, будучи на два-три фунта тяжелее. Но приходить на взвешивание, зная, что ты на 11 фунтов (4,98 кг) тяжелее - это неуважение. Я такого еще не видел", - сказал Арум.

Видео: Взвешивание Вальдеса и Гутьереза перед боем

Раскритиковал мексиканского боксера и президент WBC Маурисио Сулайман. "Это очевидно опасная тактика сброса веса. Мы этот случай рассмотрим до самой подробной детали".

Перед боем свое удивление не скрывал и Вальдес: "Я тяжело тренировался три месяца и пожертвовал многим, чтобы подготовиться к этому бою. Я очень разочарован в Андресе".