16-летняя латвийская горнолыжница одержала первую победу в соревнованиях FIS

16-летняя латвийская спортсменка стартовала под 28-м номером и после первого заезда была третьей, но во втором показала убедительно лучший результат, что в сумме позволило ей одержать победу.

Обладательница второго места - итальянка Джулия ди Франческо, уступила латвийской горнолыжнице 0,83 секунды.

За свое достижение Германе получили 37,25 очков FIS, что является лучшим результатом в ее карьере.

Для Германе это всего третьи соревнования FIS. В субботу Германе стала второй и получила 44,44 очка FIS, а в середине ноября она приняла участие в юниорском чемпионате Австрии.