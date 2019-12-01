Вс, 1.12.2019
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16-летняя латвийская горнолыжница одержала первую победу в соревнованиях FIS

Дженифер Германе

ФОТО: instagram/ dzeniferagermane

Дочь лучшей латвийской горнолыжницы всех времен Уллы Германе (Лоджини) Дженифер в воскресенье в Австрии одержала свою первую победу на соревнованиях Международной лыжной федерации (FIS) в слаломе, сообщает агентство LETA.

16-летняя латвийская спортсменка стартовала под 28-м номером и после первого заезда была третьей, но во втором показала убедительно лучший результат, что в сумме позволило ей одержать победу.

Обладательница второго места - итальянка Джулия ди Франческо, уступила латвийской горнолыжнице 0,83 секунды.

За свое достижение Германе получили 37,25 очков FIS, что является лучшим результатом в ее карьере.

Для Германе это всего третьи соревнования FIS. В субботу Германе стала второй и получила 44,44 очка FIS, а в середине ноября она приняла участие в юниорском чемпионате Австрии.

В воскресенье стартовала и Карлина Лаце, которая в первом заезде не финишировала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t wait to get back on snow⛷

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soakin’ up the sunshine :)

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