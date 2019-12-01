"Не злятся только душевнобольные люди": разговор с детским реаниматологом Петерисом Клявой

В ходе интервью Клява рассказал в том числе и о методике, которой он следует, чтобы самому не сойти с ума на своей работе, когда он ежедневно сталкивается с получившими травму детьми.

Приводим один из наиболее ярких фрагментов интервью:

"Есть много всяких псевдознаний, на которые люди могут повестись и измерить свое "Я": "Часто человеку важно, чтобы кто-то другой как бы подтвердил его позицию. Это как в том анекдоте, когда некто спрашивает у Иисуса - действительно ли Земля плоская? Иисус говорит - да, для тебя она плоская. - А, спасибо, учитель, я так и считаю!".

Конечно, человеку, обладающему чрезвычайным количеством могущественных знаний и такими могущественными событиями в жизни, на работе в реанимации и так далее, ему не легко, этот груз огромен. И очень важно контролировать этот груз в уме. Но не может же быть, вспомните, как в российских селах была только одна машина - "Жигули", которая нравилась всем. Если были "Жигули", то это была нирвана для мужчины. И понятно, что сейчас другие времена, и один метод не может подходить тебе, мне и другим.

Поэтому есть много методов, много лодок, на которых можно переплыть через реку. И сейчас сначала нужно установить, что в тебе горит, болит, что ты хочешь или чего ты не хочешь. И тогда приведи в порядок в себе файлы - это и твое досье, в котором ты заблудился среди трех или 16 сосен, и теперь тебе надо выйти из них. Есть вопросы - каков ты, каковы сосны и что является выходом. И тогда ты ищешь методы, они различаются.

Первый метод - найти то, что думает, видит. И тогда довольно глупо искать ответы в мире - как абсолютная иллюзия сказки, важно, кто ее воспринимает. Кто редактор текста? И редактирует ли вообще? Редактор текста - это разум, которому что-то нравится или не нравится. И разум всегда так построен - нравится или не нравится, хочешь или не хочешь. Рядом с этими методиками в различных сакральных тибетских и индийских текстах, которым уже десятки тысяч лет и которые сильнее любого психоанализа, Фрейд с Юнгом просто младенцы.

Не злятся только душевнобольные люди, которым в советское время сделали нейрохирургические операции, лоботомию, чтобы они были счастливы с советской властью. Даже святые злятся. Даже Иисус Христос палкой выгонял из синагоги этих любителей денег, которые сейчас размножились и называются банки и корпорации. И палки мало, Иисус ничего сейчас не смог бы сделать, сколько бы он ни приходил, сейчас нужны ракеты.