"Не злятся только душевнобольные люди": разговор с детским реаниматологом Петерисом Клявой

"Если кто-то обиделся, его развитие закончилось". С таким мнением в передаче "Jā" с Римантом Зиедонисом" выступил детский реаниматолог Петерис Клява, который часто злится на родителей, так как видел на работе как жизнь, так и смерть. Так и человеческое отношение. "Да, если ты этого ребенка сделал, тебе за него нужно отвечать".
В ходе интервью Клява рассказал в том числе и о методике, которой он следует, чтобы самому не сойти с ума на своей работе, когда он ежедневно сталкивается с получившими травму детьми.
Приводим один из наиболее ярких фрагментов интервью:
"Есть много всяких псевдознаний, на которые люди могут повестись и измерить свое "Я": "Часто человеку важно, чтобы кто-то другой как бы подтвердил его позицию. Это как в том анекдоте, когда некто спрашивает у Иисуса - действительно ли Земля плоская? Иисус говорит - да, для тебя она плоская. - А, спасибо, учитель, я так и считаю!".
Конечно, человеку, обладающему чрезвычайным количеством могущественных знаний и такими могущественными событиями в жизни, на работе в реанимации и так далее, ему не легко, этот груз огромен. И очень важно контролировать этот груз в уме. Но не может же быть, вспомните, как в российских селах была только одна машина - "Жигули", которая нравилась всем. Если были "Жигули", то это была нирвана для мужчины. И понятно, что сейчас другие времена, и один метод не может подходить тебе, мне и другим.
Поэтому есть много методов, много лодок, на которых можно переплыть через реку. И сейчас сначала нужно установить, что в тебе горит, болит, что ты хочешь или чего ты не хочешь. И тогда приведи в порядок в себе файлы - это и твое досье, в котором ты заблудился среди трех или 16 сосен, и теперь тебе надо выйти из них. Есть вопросы - каков ты, каковы сосны и что является выходом. И тогда ты ищешь методы, они различаются.
Первый метод - найти то, что думает, видит. И тогда довольно глупо искать ответы в мире - как абсолютная иллюзия сказки, важно, кто ее воспринимает. Кто редактор текста? И редактирует ли вообще? Редактор текста - это разум, которому что-то нравится или не нравится. И разум всегда так построен - нравится или не нравится, хочешь или не хочешь. Рядом с этими методиками в различных сакральных тибетских и индийских текстах, которым уже десятки тысяч лет и которые сильнее любого психоанализа, Фрейд с Юнгом просто младенцы.
Не злятся только душевнобольные люди, которым в советское время сделали нейрохирургические операции, лоботомию, чтобы они были счастливы с советской властью. Даже святые злятся. Даже Иисус Христос палкой выгонял из синагоги этих любителей денег, которые сейчас размножились и называются банки и корпорации. И палки мало, Иисус ничего сейчас не смог бы сделать, сколько бы он ни приходил, сейчас нужны ракеты.
В этой стране никто ни за что не отвечает, у всех есть только права. И не только в этой стране. Растет поверхностность, безответственность по отношению к детям, не только к животным. Ну хорошо если это несчастный случай, но это уже система, что женщины в алкогольном опьянении бродят вокруг с детьми.
У нее отнимут право на одного ребенка, но она может нарожать других, у нее есть на это право, так называется демократия. Поэтому злость можно назвать сигнальной системой. Не только я, но и другие злятся. Это наука - что есть злость, опасная наука...
Я устал. В Латвии многие мужчины по-прежнему не знают, как появляются дети. Ты думаешь, что мужчины знают устройство женского организма? А говорят о чувствах и любви... Ну хорошо, простите, мужчины.
Откуда появляются дети? Это тот самый сложнейший вопрос. Это и вопрос, кто ты есть? Я могу спросить у своей кошки - ну, твои мама и папа учили тебя рожать? Кошка может родить котенка, но где они этому учатся? Ну, женщина говорит - мой ребенок! Я спрашиваю, ну и где вы учились его делать? Тебе кажется, что ты переспал с любимой женщиной и сделал ребенка, ну, это уровень Animal Planet, в котором нам кажется "маленький ребенок". И там еще сверху философия и религия.
Был неандерталец, Хомо сапиенс, теперь Человек - кнопочный деятель. До семи лет в тебя что-то вкладывают родители, потом общество кастрирует у тебя эти знания, затем работа, деньги, семья, работа - и человек погружен в эту машину как раб. Никто не сделает тебя счастливым, умным и просвещенным - это работа внутреннего разума".
Смотрите полный выпуск передачи на латышском языке: