Скандальное предприятие на Центральном рынке: ниточка тянется к бюро советника бывшего мэра

Rīgas centrāltirgus на этой неделе сообщил фирме Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā о разрыве договора об аренде с середины января. Это предприятие обслуживало территорию, на которой передача "Aizliegtais paņēmiens" зафиксировала хорошо организованную торговлю нелегальными сигаретами. По подозрению в участии в этой группе суд как меру пресечения применил арест к одной сотруднице фирмы и члену правления Вилнису Висорису.

У Tirdzniecības namam Latgales priekšpilsētā - три владельца. С 2013 года четверть капитала принадлежит Зане Вилцане. Она индивидуально практикующая присяжный адвокат, у которой есть дополнительное место практики - адвокатское бюро Dzanuškāns & Partneri.

Основатель бюро Янис Дзанушканс долгие пять лет до этого созыва Рижской думы был внештатным советником по юридическим вопросам бывшего мэра и лидера "Согласия" Нила Ушакова.

В последнее время имя Дзанушканса связано с Фракцией независимых депутатов Рижской думы, которая была создана весной, когда четырех своих депутатов исключило "Согласие". Среди них и Вадим Баранник, который с весны до середины ноября был вице-мэром Риги и держателем долей Rīgas centrāltirgus.

Вилцане считает, что дело против частично принадлежащего ей предприятия необоснованно, так как оно многократно просило полицию бороться с торговцами нелегальными сигаретами. С профессиональной адвокатской деятельностью ее бизнес не связан и в политику она вообще не лезет, отметила Вилцане.

Сотрудничество Вилцане со структурами Рижской думы началось уже в 2011 году и продолжалось шесть лет. Тогда юридическое управление Рижской думы заключило с ней договор о предоставлении юридических услуг. De facto известно, что Вилцане в процедуре закупки была приглашена как единственная претендентка, и важная роль здесь была у рекомендаций из бюро мэра Риги Ушакова, в котором тогда работал Дзанушканс. Договор юридических услуг с Вилцане заключил и жилищный департамент Рижской думы.

Какова была роль коллег Дзанушканса в удачном сотрудничестве с Рижской думой? Адвокат все попытки De facto проигнорировал, в бюро его также не удалось встретить.

Однако интерес к рынку у него был, подтвердил передаче председатель правления RCT Артис Друвиниекс: "Мы с господином Дзанушкансом встречались один раз, и мне не была ясна до конца причина этой встречи. (..) Мы встретились на улице, но это не была случайная встреча. Это была спланированная встреча. Мы встретились, познакомились, но там не было ничего больше, и я так и не понял причину встречи. (..) В контексте с Центральным рынком, да. Был такой разговор, как у вас там идет, какие у вас изменения. Ну такая, всеобщая тема о том, какая погода, как дела и так далее".

Друвиниекс не указал, кто организовал эти встречи, однако становится понятно, что это кто-то из политических контролеров RCT.