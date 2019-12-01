Скандальное предприятие на Центральном рынке: ниточка тянется к бюро советника бывшего мэра

В течение последней недели Rīgas centrāltirgus (RCT) стал самым скандальным предприятием Рижской думы. Среди задержанных нелегальных торговцев сигаретами есть и охранники рынка, но еще до этого резкая смена вице-мэром Вадимом Баранником правления предприятия вызвала политическую лавину, в результате которой очень вероятным выглядит роспуск Рижской думы. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, в Rīgas centrāltirgus усматриваются интересы не только политиков, но и приближенных к Рижской думе юристов. К примеру, обслуживавшая думу адвокат Зане Вилцане - совладелица вовлеченной в сигаретный скандал фирмы.
Rīgas centrāltirgus на этой неделе сообщил фирме Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā о разрыве договора об аренде с середины января. Это предприятие обслуживало территорию, на которой передача "Aizliegtais paņēmiens" зафиксировала хорошо организованную торговлю нелегальными сигаретами. По подозрению в участии в этой группе суд как меру пресечения применил арест к одной сотруднице фирмы и члену правления Вилнису Висорису.
У Tirdzniecības namam Latgales priekšpilsētā - три владельца. С 2013 года четверть капитала принадлежит Зане Вилцане. Она индивидуально практикующая присяжный адвокат, у которой есть дополнительное место практики - адвокатское бюро Dzanuškāns & Partneri.
Основатель бюро Янис Дзанушканс долгие пять лет до этого созыва Рижской думы был внештатным советником по юридическим вопросам бывшего мэра и лидера "Согласия" Нила Ушакова.
В последнее время имя Дзанушканса связано с Фракцией независимых депутатов Рижской думы, которая была создана весной, когда четырех своих депутатов исключило "Согласие". Среди них и Вадим Баранник, который с весны до середины ноября был вице-мэром Риги и держателем долей Rīgas centrāltirgus.
Вилцане считает, что дело против частично принадлежащего ей предприятия необоснованно, так как оно многократно просило полицию бороться с торговцами нелегальными сигаретами. С профессиональной адвокатской деятельностью ее бизнес не связан и в политику она вообще не лезет, отметила Вилцане.
Сотрудничество Вилцане со структурами Рижской думы началось уже в 2011 году и продолжалось шесть лет. Тогда юридическое управление Рижской думы заключило с ней договор о предоставлении юридических услуг. De facto известно, что Вилцане в процедуре закупки была приглашена как единственная претендентка, и важная роль здесь была у рекомендаций из бюро мэра Риги Ушакова, в котором тогда работал Дзанушканс. Договор юридических услуг с Вилцане заключил и жилищный департамент Рижской думы.
Какова была роль коллег Дзанушканса в удачном сотрудничестве с Рижской думой? Адвокат все попытки De facto проигнорировал, в бюро его также не удалось встретить.
Однако интерес к рынку у него был, подтвердил передаче председатель правления RCT Артис Друвиниекс: "Мы с господином Дзанушкансом встречались один раз, и мне не была ясна до конца причина этой встречи. (..) Мы встретились на улице, но это не была случайная встреча. Это была спланированная встреча. Мы встретились, познакомились, но там не было ничего больше, и я так и не понял причину встречи. (..) В контексте с Центральным рынком, да. Был такой разговор, как у вас там идет, какие у вас изменения. Ну такая, всеобщая тема о том, какая погода, как дела и так далее".
Друвиниекс не указал, кто организовал эти встречи, однако становится понятно, что это кто-то из политических контролеров RCT.
Связаны с рынком были три представителя "Фракции независимых депутатов" - Баранник, а также Валерий Петров и Виталий Дубов, которые одновременно были и советниками правления Rīgas centrāltirgus. Именно поданным Петровым в середине ноября заявлением о работе правления Баранник обосновал его увольнение.
Друвиниекс же все обвинения отрицает: "Валерий Петров три года работал стратегическим советником в Rīgas centrāltirgus, и было бы только логично, если бы господин Петров со своими наблюдениями, скажем, с течением времени, если бы у него такие появились, обратился бы к правлению, попросил комментарии, говорил об этих делах. Вопреки всему этому, за три года от Петрова нет ни рекомендаций, ни вопросов, ни претензий другого типа".
Петров утверждает, что его должность была задумана, чтобы держать связь между предприятием и политическим руководством, так как у Рижской думы как у акционера есть политическая ответственность за происходящее. Именно поэтому и появилось заявление Бараннику. "Там я указал на то, что правление минимум работает неэффективно, что есть вопросы, которые решаются, не соответствуя интересам рынка. К примеру, об аренде промтоварного рынка", - говорит Петров.
Территория промтоварного рынка уже с 2013 года арендуется фирмой Promenex. Арендатор обязался оборудовать транспортный узел, на котором были бы стоянки и торговые места, однако в СМИ прозвучали версии о планах строительства на территории супермаркета и о возможных интересах в этом процессе бывшего советника Ушакова по экономическим вопросом Эрика Тейланса.
После окончания договора аренды Центральному рынку придется выкупать здания по рыночной стоимости - такие поправки весной 2017 года утвердил тогдашний акционер Ушаков.
Нынешний мэр Олег Буров в собрании участвовал как директор департамента собственности и указал, что условия договора для самоуправления не выгодны, однако это во внимание не принимались. Сейчас же Буров как держатель долей капитала RTC указывает: "Я теперь, когда сейчас инвестор, арендатор придет с просьбой продлить срок строительства, я скажу, что нам нужно использовать эту возможность и, если мы согласимся открыть договор и сменить срок, то одновременно стоит убрать те пункты, которые не выгодны самоуправлению или рынку. По этим пунктам дискуссия шла до сегодняшнего дня".
"Правление работает над этим уже полтора года, так как нелегко сейчас вернуть все эти пункты, которые когда-то допустили", - пояснил председатель правления RTC Друвиниекс.
В январе в надзоре за муниципальными предприятиями, в том числе и Rīgas centrāltirgus, ожидается изменения - его передадут исполнительному директору думы или его подчиненным. Поэтому уже сейчас правящие в Рижской думе партии высказывают идеи, что нужно создать должности заместителя исполнительного директора, на которые скорее всего попадут приближенные к политикам лица.