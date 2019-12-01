Вс, 1.12.2019
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Подозрение на грипп? В больнице можно выяснить за полчаса, но не бесплатно

Вакцина против гриппа

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Рижская Восточная клиническая университетская больница предлагает пациентам в течение получаса выяснить, заболели ли они вирусом гриппа. Плата за экспресс-тест составляет 7 евро, сообщили в больнице.

Пациенты могут амбулаторно без направления врача сделать экспресс-тест на определение антигена вируса гриппа типа A или B.

Также пациентам может быть сделан более сложный молекулярный анализ, который займет около часа. Этот тест используется для углубленного анализа в случае, если у пациента имеются выраженные гриппоподобные симптомы, но экспресс-тест на грипп дал отрицательный результат.

Молекулярный анализ можно сделать в лабораторном центре стационара "Гайльэзерс" и Латвийском инфекционном центре, его стоимость составляет 45,23 евро.

Руководство лабораторной службы Восточной больницы уверено, что такая диагностика гриппа поможет не только пациентам, которые хотят по возможности быстрее подтвердить свои подозрения о том, что у них может быть грипп, но и уберечь от заражения членов семьи и близких.

В то же время медики Восточной больницы напоминают, что еще можно сделать прививку от гриппа, обратившись за консультацией к семейному врачу.

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