Подозрение на грипп? В больнице можно выяснить за полчаса, но не бесплатно

Рижская Восточная клиническая университетская больница предлагает пациентам в течение получаса выяснить, заболели ли они вирусом гриппа. Плата за экспресс-тест составляет 7 евро, сообщили в больнице.
Пациенты могут амбулаторно без направления врача сделать экспресс-тест на определение антигена вируса гриппа типа A или B.
Также пациентам может быть сделан более сложный молекулярный анализ, который займет около часа. Этот тест используется для углубленного анализа в случае, если у пациента имеются выраженные гриппоподобные симптомы, но экспресс-тест на грипп дал отрицательный результат.
Молекулярный анализ можно сделать в лабораторном центре стационара "Гайльэзерс" и Латвийском инфекционном центре, его стоимость составляет 45,23 евро.
Руководство лабораторной службы Восточной больницы уверено, что такая диагностика гриппа поможет не только пациентам, которые хотят по возможности быстрее подтвердить свои подозрения о том, что у них может быть грипп, но и уберечь от заражения членов семьи и близких.
В то же время медики Восточной больницы напоминают, что еще можно сделать прививку от гриппа, обратившись за консультацией к семейному врачу.