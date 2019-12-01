Подозрение на грипп? В больнице можно выяснить за полчаса, но не бесплатно

Пациенты могут амбулаторно без направления врача сделать экспресс-тест на определение антигена вируса гриппа типа A или B.

Также пациентам может быть сделан более сложный молекулярный анализ, который займет около часа. Этот тест используется для углубленного анализа в случае, если у пациента имеются выраженные гриппоподобные симптомы, но экспресс-тест на грипп дал отрицательный результат.

Молекулярный анализ можно сделать в лабораторном центре стационара "Гайльэзерс" и Латвийском инфекционном центре, его стоимость составляет 45,23 евро.

Руководство лабораторной службы Восточной больницы уверено, что такая диагностика гриппа поможет не только пациентам, которые хотят по возможности быстрее подтвердить свои подозрения о том, что у них может быть грипп, но и уберечь от заражения членов семьи и близких.