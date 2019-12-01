Латвийские порты ждет кризис: Россия требует перенаправить свои грузы

Latvijas dzelzceļš получил от Министерства сообщения задачу пересмотреть расходы предприятия. Сейчас вопрос - что произойдет с проектом электрификации железной дороги стоимостью в 318 миллионов евро.

Литва и Эстония свои линии модернизируют. Если мы проект отменим, Latvijas dzelzceļš конкурентам проиграет. Но падение грузов для Latvijas dzelzceļš означает меньшие доходы. Это в свою очередь - что предприятие само по себе дорогой проект потянуть не сможет и возможно потребуются дополнительные деньги из госбюджета.

В ходе подготовки проекта электрификации аудиторы Ernst & Young подсчитали объемы падения грузов, при достижении которых проект становится финансово невыгодным. Резкое падение грузов и планы России показывают, что худший сценарий приближается стремительно.

Бизнесмен российского происхождения Майкл Литвак зарабатывает на минералах, транзите и портах. Когда-то бизнесмен руководил, живя за рубежом. И стал гражданином России. Он начал бизнес с грузоперевозками. Во время, когда в Кремле рос план понемногу перенаправить транзит из Балтии в порты в России, под руководством Литвака в Керченском проливе между Россией и Крымом уже 14 лет назад был начат проект порта. Сейчас он начал набирать обороты. В октябре туда прибыл президент России.

Угрозы России перенаправить грузы из Балтии к себе звучали годами, но объем значительно упал только после аннексии Крыма. Однако после сигналов, которые предприниматели транзитного бизнеса в Латвии этой осенью получили от коллег из России, в ближайшее время в портах Балтии ожидается кризис.

Неофициально известно, что в Кремле недавно был создан конкретный график, который требует у российских торговцев и железнодорожных перевозчиков перезаключить договора о перенаправлении поставок через российские порты.

Nekā personīga известно, что план предусматривает снизить традиционные грузы до нуля, и везти через Латвию только опасные грузы.

Чтобы заполнить ожидаемую дыру, Министерство сообщения пытается говорить с Беларусью. Latvijas dzelzceļš получило задачу готовиться к худшему сценарию и пересмотреть расходы предприятия.

Рижский свободны порт гордится, что октябрь был одним из лучших в его истории. Рекордными были объемы перевалки крупы, щепы и контейнеров. Однако треть из грузов в Рижском порту образует именно привезенный из России каменный уголь. Приближается конец года, когда работающим в порту предприятиям необходимо перезаключить договоры с поставщиками в России. Год назад в порту не знали, будут ли договоры вообще. Такое же настроение и в этом.

Обобщив объем перевезенных LDz в этом году грузов, можно увидеть, что еще в январе он находится на уровне прошлого года. Затем начинается падение. И с лета до октября общий объем был не более 87% от перевезенных год назад грузов. Значительное падение пережили два из важнейших видов груза - каменный уголь и нефтепродукты. У угля - минус 15%. У нефтепродуктов пропала пятая часть грузов.

Nekā personīga известны оперативные данные об объеме переваленного в Рижском порту угля. В ноябре он рухнул еще сильнее и был в три раза меньше, чем в октябре.

Еще во время прошлого правительства было решено, что при драматическом снижении объема грузов государство откажется от проекта по электрификации железной дороги стоимостью 318 миллионов евро. У LDz уже сейчас имеются значительные долговые обязательства - около 200 миллионов.

Партия нынешнего министра перед выборами обещала проект остановить и деньги разделить на другие нужды.

Предвыборные обещания оказались популизмом. Сузить проект или перераспределить деньги не было возможным. Latvijas dzelzceļš уже отослал документы проекта в Еврокомиссию.