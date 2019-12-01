Петравича и Гиргенс не могут договориться, кто должен отвечать за беженцев

Это люди, которые получили в Латвии приют, но решили оставить страну и поехать в другое государство Евросоюза. Там их "поймали" и депортировали обратно в Латвию. Однако в Латвии таким людям больше не полагается никаких пособий.

LTV описывало рассказ многодетной семьи, которая получила в Латвии убежище, но на единственное доступное пособие, составляющее 100 евро в месяц на человека, не могла позволить себе прокормить детей. Семья решила покинуть Латвию, но за границей через какое-то время их задержала полиция - с присвоенным в одной стране ЕС убежищем в другую можно взъезжать, но нельзя там проводить больше трех месяцев.

Беженцев депортировали обратно в Латвию, однако по выходу из самолета им с пятью детьми буквально пришлось остаться на улице.

В порядке исключения беженцев временно согласился разместить центр "Муцениеки" - несмотря на то, что закон разрешает там находиться только тем, кто попросил убежища и только, пока они ждут решения государства.

У привезенной обратно в Латвию семьи не было не только крыши над головой, но и документов (закончился срок действия) и какой-либо поддержки государства. Причина - пособие и оплаченные государством услуги менторов доступны лишь несколько месяцев после выделения убежища, а это время уже прошло.

И в социальной службе они не могли зарегистрироваться, потому что для этого необходимы документы. Без них нельзя найти и работу. Помощь самоуправления получить не могли, так как необходим задекларированный адрес места жительства. Семью спасло общество "Хочу помочь беженцам" - купило подарочные карты магазинов, нашло спонсора, который оплатил квартиру, выделило ментора.

LTV отмечает, что пока что эта ситуация уникальна, однако вскоре таких семей может быть много. По данным Фонда общественной интеграции, за последние четыре года убежище в Латвии было выделено почти 900 людям, и две трети из них Латвию покинули. Скорее всего, большая часть отправилась в Германию.

Германия и Латвия сейчас готовятся подписать договор, обеспечивающий лучшее сотрудничество в возврате беженцев. Он даже допускает организацию чартерных рейсов, чтобы депортировать большие группы людей. Однако Латвия к этому не готова.

Ментор "Хочу помочь беженцам" Сулейман поясняет - если одну семью "вытянули", то на несколько не хватит ресурсов.

Уже весной бюро омбудсмена забило тревогу - нужно создать систему поддержки для тех, кто вернулся в Латвию.

Однако министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс не могут договориться о том, кто должен взять на себя заботу об этих людях.

В Минблаге поясняют, что вопрос размещения вообще не в его компетенции. Министр Рамона Петравича указывает - единственное, что государство могло бы сделать, - это обеспечить депортированным из Германии право несколько месяцев находиться в центре Муцениеки". "В Муцениеки содержатся и задержанные нарушители, у них места достаточно много и такие случаи редки", - пояснила Петравича.

Однако "Муцениеки" - структура МВД и министр Сандис Гиргенс считает, что помощь беженцам - дело Минблага. Он настаивает - если снова въехавших в Латвию беженцев разместить в Муцениеки, то этот центр нужно передать Министерству благосостояния. С этим снова не согласна Петравича.