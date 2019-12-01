Братья Шицсы выиграли спринт в Лейк-Плэсиде

Братья Шицсы проехали спринтерскую дистанцию за 37,218 секунд, на восемь тысячных секунды отстали немцы Тони Эгерт/Саша Бенекен, а на 0,037 секунды медленнее был другой немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.

В свою очередь Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш проиграли соотечественникам 0,0331 секунды, что дало шестое место, а Кристер Путинс/Имант Марцинкевич были на 0,946 секунды медленнее, что дало им 13-е место среди 15 двоек.