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Поможет ли любовь слушателей к подкастам в жанре документального детектива раскрыть одно из самых загадочных убийств Голландии?

В августе 1991 года в Нидерландах рядом с оживленным шоссе было обнаружено тело мужчины, обернутое в одеяло с электроподогревом. Оно сильно разложилось, так что опознать личность мужчины было уже невозможно, однако на груди по-прежнему были заметны колотые раны. По словам рабочих, которые сообщили полиции о своей страшной находке, на труп их вывел ужасный запах.

Эта находка положила начало многолетней загадке: полиции никак не удавалось опознать труп, не говоря уже о том, чтобы найти виновного в убийстве. И вот теперь следователи надеются наконец-то раскрыть это преступление с помощью… первого в своем роде подкаста.

Собственно, в документальных детективных подкастах, посвященных известным раскрытым, а порой и нераскрытым преступлениям, которые слушатель может попробовать разгадать сам, нет ничего нового. Но полиция Нидерландов месяц назад впервые пошла на такой эксперимент. Подкаст, разбитый на три эпизода, прослушали тысячи людей, и теперь они постоянно шлют самые разные подсказки.

Мало зацепок

Когда полицейские прибыли на место преступления, они первым делом обыскали труп в попытке установить личность погибшего.

Однако никаких документов они не обнаружили, а визуально опознать тело на этом этапе было уже невозможно.

Йохана Бааса только назначили следователем в городе Наарден, когда было обнаружено тело в одеяле. "Я был в отпуске, когда позвонил мой шеф и сообщил о том, что обнаружено тело, - вспоминает он. - Это было мое первое крупное дело, так что раздумывать не приходилось, я немедленно поехал на место преступления".

Баас отлично запомнил события тех дней. "Тело было тщательно вскрыто, и все было зафиксировано в фотографиях и записях", - поясняет следователь.

В 1990-е годы раскрываемость убийств в Нидерландах составляла около 90%. Однако методика анализа ДНК тогда еще только зарождалась и ее возможности были ограничены, так что раскрывать преступления было труднее, чем в наши дни.

Для выявления преступников требовались большие количества крови или спермы, а базы данных ДНК еще не существовало.

"Нам приходилось довольствоваться имевшимися возможностями, такими как отпечатки пальцев, но отпечатков этой жертвы в голландской базе данных не нашлось, да и международные поиски ничего не дали", - говорит полицейский детектив.

В поисках улик

Свидетели убийства не объявлялись, а фотографию жертвы полиция опубликовать не могла, потому что к тому времени труп уже сильно разложился.

Изучение одежды погибшего ничего не дало, а одеяло, в которое он был завернут, было произведено в Германии в 60-е годы, в Голландии, Бельгии и Франции такие одеяла продавались тысячами.

Единственной зацепкой стал золотой перстень, обнаруженный на пальце мужчины.

Следователи выяснили, что перстень был приобретен в компании Otto, рассылающей товары по почте, и приступили к поиску покупателей.

У большинства из них по-прежнему были эти перстни, но один человек сообщил, что продал свое кольцо какому-то мужчине в амстердамском баре.

Свидетели подтвердили факт такой сделки и сообщили, что покупатель почти каждый день заходил в этот бар.

Однако этот таинственный человек, судя по всему турок, уже много недель не появлялся в своем излюбленном баре, и полиции не удалось установить его личность или тот факт, что он и был тем самым человеком, тело которого было обнаружено вблизи шоссе.

Во всех делах, которые детектив Йохан Баас вел после этого, личности жертв и их убийц всегда удавалось выяснить, но тут полиция зашла в тупик и дело пришлось закрыть.

Как начинался подкаст

Однако пару лет назад дело возобновили, тело было изучено с помощью новых технологий и лицо жертвы было реконструировано.

В результате выяснилось, что на момент смерти мужчине было около 65 лет и он был выходцем из Восточной Европы.

После этого полиция вновь зашла в тупик, и в прошлом месяце было принято решение впервые ознакомить с подробностями этого дела общественность, запустив подкаст на голландском языке.

Netherlands Police

После этого слушатели по всей стране стали каждый день звонить в полицию и сообщать информацию, которая, по их мнению, могла иметь отношение к этому убийству.

Полиция не разглашала подробности этих звонков, но подтвердила, что от нескольких человек действительно узнали нечто полезное.

"Наша первостепенная задача - установить личность жертвы и спустя 28 лет сообщить родственникам о случившемся", - говорит координатор отдела "глухарей" (преступлений, длительное время не поддающихся раскрытию) Роб Боон, отвечавший за подкаст.

"Ну а вторая задача - найти убийцу и отдать его, или ее, под суд", - добавляет он.

Способны ли помочь такие подкасты?

По словам криминолога Дэвида Уилсона, нет ничего удивительного в том, что полиция Голландии решила воспользоваться популярностью этого жанра подкастов и поделиться с общественностью информацией о преступлениях, в том числе и нераскрытых.

Однако у полиции есть свои ограничения, закон не позволяет ей разглашать некоторые подробности преступлений с тем, чтобы в будущем это не помешало проведению судебного процесса.

"Автор подкаста может подсказать что-то, чего не может сделать полиция, они могут делать предположения, которые не позволительны полиции", - объясняет Уилсон.

Но даже при этом полиции удалось раскрыть множество преступлений благодаря таким телевизионным программам, как британская Crimewatch или ее голландский аналог. Дэвид Уилсон уверен, что подкасты могут дать сходные результаты.

Следователь Йохан Баас, начавший это дело в 1991 году, больше им не занимается, но он верит, что жертву еще удастся опознать, хотя бы потому, что это просто необходимо родственникам погибшего.