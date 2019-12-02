Депутаты не спешат принимать решение о "норме пустых обещаний". Они боятся роспуска Сейма

Прописанные в законах пустые обещания увеличить доход учителей, врачей и фермеров выгодны для лоббистов и политиков. Профсоюзы могут настаивать на исполнении закона, депутаты оправдаются, что требования уже есть в законе, однако правительство их не выполняет. Президент Эгил Левитс сейчас призывает изменить эту систему.

"Это пример плохого законодательства, примеры - это несколько таких законов и, я думаю, эту практику нужно прекратить, поскольку мы видим на примере нынешних требований, что это лишь порождает непонимание и разочарование, потому что эти обещания не выполняются. Если есть обещание, оно должно быть выполнено", - заявил Левитс.

Президент считает, что если у политиков в Сейме есть желание больше поддерживать какую-то отрасль, они могут принять решение, например, в форме политической декларации. Это не создает обманчивое впечатление, что государство может себе это позволить.

Если депутаты ответят на призыв президента, это может взбесить учителей, фермеров, ученых, строителей дорог и спортсменов, которым в ближайшие три года в девяти законах обещаны не имеющиеся в госказне 3 миллиарда евро.

Согласно данным Министерства финансов, самые большие невыплаченные суммы обещаны в Законе об автодорогах (1 млрд 217 млн), Законе о ВУЗах прописано полмиллиарда евро (514 млн евро), в Законе о развитии сельскохо хозяйства и села указано 463 млн, в Законе о финансировании здравоохранения - 430 млн. Между тем в Законе о научной деятельности прописано 308 млн евро, в Законе об образовании 130 млн евро, в Законе об электронных СМИ указано 16 млн евро, 3,2 млн евро обещаны в Законе о спорте и 100 000 евро в Законе о Госфонде культурного капитала.

Председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что обсуждался способ того, как лучше всего выполнить обещанное.

"Есть желание или намерение сделать для Бюджетной подкомиссию по налоговой политике для работы над тем, как страна может собирать больше налогов, где есть эти резервы", - заявила Мурниеце.

Руководство новой подкомиссией решено доверить депутату фракции KPV LV Ивете Бенхене-Бекене. Однако еще в минувший четверг, 28 ноября, она ничего не знала о доверенной ей опасной миссии "проводить ревизию законов с пустыми обещаниями".

Глава Бюджетной комиссии Мартиньш Бондарс уверен, что законы не нужно исправлять и, по его мнению, президент ошибается.

"Ни Бюджетная комиссия и вообще ни одна комиссия не предлагает изменить какой-либо закон. Это делают депутаты и группы депутатов. Потому что это вопрос депутатов и групп депутатов", - отметил Бондарс.

К Комиссии по образованию, культуре и науке относятся четыре закона с "пустыми обещаниями". Возражения могут поступить от педагогов, университетов, спортсменов и ученых.

Глава комиссии Арвил Ашераденс надеется дождаться решения от Конституционного суда, где по заявке оппозиции восбуждено дело о соответствии объема финансирования образования, указанного в госбюджете, основному государственному закону.