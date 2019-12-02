Кому и почему противопоказана красная икра

Так, медик отметила, что красная икра насыщена витаминами, микро- и макроэлементами, она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, которые повышают иммунитет. Однако

икра лососевых, по словам диетолога, содержит большое количество холестерина и соль, которые особенно вредны людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист рассказала, что ранее в икру для увеличения срока сохранения добавляли уротропин. В настоящее время этот препарат запрещен, но гарантировать, что недобросовестный производитель не добавил его в консервы, нельзя. Елена Соломатина рекомендовала покупать продукцию известных производителей. Кроме того, она добавила, что как консервант сегодня используют бензоат натрия Е211. Несмотря на исследования, вопрос о степени его вреда остается неизученным.

Есть мнение, что эта добавка оказывает негативное влияние на людей, страдающих астмой, дерматитом, а также способна вызвать аллергические реакции.

Диетолог объяснила, что качественная икра представляет собой плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые при раскусывании лопаются. При этом оболочка икринок не должна напоминать сухую тонкую пленку. Икра также не должна быть вязкой, состоять из поврежденных зерен - такой она становится, если была пересушена или заморожена.

"Даже если средства позволяют вам покупать красную икру ежедневно, есть ее каждый день не рекомендуется. Передозировка витаминами вполне реальна. Не надо есть икру ложками -

намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек - больше не стоит",