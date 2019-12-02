Песков сравнил Путина с доменной печью

Президент России Владимир Путин похож на "доменную печь", которую нельзя так просто потушить, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что политик будет работать и 31 декабря. Об этом пишет "Интерфакс".
"Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить - это бесконечный цикл", - указал Песков.
По словам пресс-секретаря, у президента РФ в принципе нет выходных дней.
"Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, то у Путина чисто технологически не бывает выходных - даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - добавил Песков.
В сентябре этого года Песков сообщил, что Путин не может позволить себе полноценный отдых даже на выходных, поскольку и в эти дни он получает различные документы для подписи, а также всегда появляются актуальные вопросы, требующие быстрого решения.