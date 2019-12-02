В России на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов и болельщиков

"Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал. Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался", - говорится в заявлении Минспорта Ингушетии.

Добавим, что это не первый раз, когда на турнирах по единоборствам в этом регионе происходят беспорядки. Весной 2017-го года в том же дворце спорта произошёл конфликт между болельщиками из Дагестана и Ингушетии. Ещё несколько месяцев спустя на чемпионате России по вольной борьбе агрессивно настроенные болельщики дважды учиняли беспорядки.