"Вы все мрази!". Российский волейболист устроил драку на детском турнире, где играла его дочь

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире, где выступала его дочь.
Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале турнира, но её сняли из-за поведения отца, который по словам очевидцев находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что Спиридонов нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью.
В итоге Спиридонов назвал всех "мразями" и попытался устроить драку, но в результате упал сам.
Бухой волейболист Алексей Спиридонов в Уфе устроил драку на детских соревнованиях по теннису. Его дочь дисквалифицировали из-за поведения Спиридонова. Он громко матерился на трибуне, ссорился с родителями и провоцировал судью. В итоге бухого ублюдка ушатал обычный дед. pic.twitter.com/8yfcv3s0Xs— Почти ГосДума (@duma_gos) 2 декабря 2019 г.
"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!" - написал Спиридонов в своём Twitter, но позже удалил пост, сообщает Eurosport.
Напомним, что Спиридонов выступает за уфимский волейбольный клуб "Урал". Спортсмен не раз становился участником конфликтов. Например, он назвал фигуристку Елизавету Туктамышеву "чучелом", за то, что она раскритиковала судейство в матче "Зенит" - "Ахмат".