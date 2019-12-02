"Вы все мрази!". Российский волейболист устроил драку на детском турнире, где играла его дочь

"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!" - написал Спиридонов в своём Twitter, но позже удалил пост, сообщает Eurosport.