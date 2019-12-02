Пн, 2.12.2019
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  • "Вы все мрази!". Российский волейболист устроил драку на детском турнире, где играла его дочь

"Вы все мрази!". Российский волейболист устроил драку на детском турнире, где играла его дочь

Алексей Спиридонов (справа)

ФОТО: AP/Scanpix

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире, где выступала его дочь.

Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале турнира, но её сняли из-за поведения отца, который по словам очевидцев находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что Спиридонов нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью.

В итоге Спиридонов назвал всех "мразями" и попытался устроить драку, но в результате упал сам.

"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!" - написал Спиридонов в своём Twitter, но позже удалил пост, сообщает Eurosport.

Напомним, что Спиридонов выступает за уфимский волейбольный клуб "Урал". Спортсмен не раз становился участником конфликтов. Например, он назвал фигуристку Елизавету Туктамышеву "чучелом", за то, что она раскритиковала судейство в матче "Зенит" - "Ахмат".

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