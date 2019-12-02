У российской иконы стиля и многодетной мамы диагностировали смертельное заболевание

По словам 34-летней предпринимательницы, у нее обнаружили редкую болезнь легких, связанную с имунной системой.

"В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали семь месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но,

оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни",

- написала Мирослава в Instagram.

"Эти последние месяцы были самыми творческими за мои 34 года. Однако

успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю.

Измеряется тем, какой я решила внести свой вклад в мир", - добавила она, признав, что в ее нынешнем состоянии большую роль сыграло небрежное отношение к самой себе и только болезнь заставила ее наконец остановиться.

"Я прекратила марафон и поняла, как сильно люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю",

- продолжила Дума и отметила, что наконец смогла понять всю ценность своей жизни и радоваться тому, что она проснулась и может провести на этой планете еще один день.

По словам бизнесвумен, она жила в вечной гонке, пытаясь доказать окружающим, что она достойный человек, а также гналась за непонятными идеалами красоты.

"Годы самокритики, сомнений, стресса, диеты, физического, умственного и эмоционального подталкивания себя к разрушению моей иммунной системы сделали меня смертельно больным человеком",

- констатировала Мирослава.

Многодетная мама добавила, что о заболевании узнала совершенно случайно - из-за допущенной ее адвокатом глупой ошибки. Это позволило диагностировать болезнь на ранней стадии и подарить ей шанс на жизнь. В конце своего поста Мирослава пообещала позднее рассказать о своем недуге подробнее.