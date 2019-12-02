Его самого пырнули пять раз, но он боролся, чтобы убежали другие. Поляк - герой теракта в Лондоне

В зарубежных СМИ прозвучало, что Лукаш получит официальную награду в Польше за проявленный героизм, "самопожертвование и смелость".

Напомним, при нападении были убиты двое - 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс и 25-летний Джек Меррит. Оба они работали в проекте "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программе помощи заключенным, где выполняли волонтерские функции.

Скорее всего, число жертв было бы гораздо больше, если бы планам террориста не помешали смелые прохожие.

Lots of people blaming “immigration” for the awful London Bridge attack.



To be clear, the murdering terrorist was British, but one of these heroes, who was injured whilst apprehending him, is called Lukasz, a Polish immigrant chef. pic.twitter.com/ZgS6TSmJ9a — Rav Wilding (@RavWilding) November 30, 2019

"Он мыл стаканы в подвале, и услышал крики. Он прошел курс первой помощи, поэтому решил подняться наверх. Он сразу понял, что происходит", - рассказал директор расположенной рядом Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсон.

По его словам, террорист держал два ножа, жертвы кричали, люди были загнаны в угол.

Лукаш сорвал висевший на стене рог нарвала и бросился в бой.

ФОТО: NIKLAS HALLE'N/AFP

По словам начальника, Лукаш тянул время, позволяя другим убежать. Он пытался нанести удар террористу, но [рог] отскочил от его груди. На нем [нападавшем] был какой-то жилет.

Шла борьба, в результате которой Лукаш пять раз получил удар ножом в руку. Он был серьезно ранен, но это не остановило его ни на мгновение.

Два или три других человека присоединились к Лукашу. Чувствуя противовес, злоумышленник спустился по лестнице. Борьба продолжилась в фойе здания, после чего 28-летний нападавший выбежал, проломив дверь.

"Лукаш следовал за ним. Ему было очень больно. Его левая рука потеряла силу, но он там был до самого конца", - рассказал Уильямсон.

Начальник храброго поляка дважды отметил, что вряд ли Лукаш даст интервью, потому что "он слишком скромный".

Мэр Лондона Садик Хан рассказал, что окружающие использовали все, что было под рукой, лишь бы не допустить ранения остальных.

"Мы должны подумать о том факте, что эти люди проигнорировали все советы, которые даются в таких случаях - убегать, заботиться о своей собственной безопасности. Вместо этого они бросились в опасность, чтобы позаботиться о безопасности всех остальных.

Я чрезвычайно горжусь как мэр и думаю, что мы все должны гордиться нашими согражданами", - сказал Хан.

"Вчера мы видели пример самого ужасного самовыражения человека - действия этого террориста", - сказал мэр. "Но мы также увидели лучшие выражения человечества. (..) Обычные люди, включая лондонца польского происхождения - он лондонец - поступили удивительным образом. Я очень горжусь им".

В то же время зарубежные СМИ также сообщают, что другим помогавшим задержать злоумышленника, оказался 42-летний Джеймс Форд, ранее осужденный за убийство человека. Форд был освобожден на один день незадолго до окончания срока в тюрьме для участия в конференции по реабилитации заключенных.

В 2004 году Форд был приговорен к пожизненному заключению за убийство 21-летней женщины. Работник благотворительной организации сообщил о Форде, потому что этот человек позвонил по номеру экстренной помощи и признался в содеянном. Позже он признал вину в суде.

Портал The Independent сообщает, что Форд отбывает конец срока в открытой тюрьме в Кенте.

Напомним, нападавший Усман Хан ранее был осужден по статье о терроризме, но еще до истечения срока был отпущен на свободу.

Тот факт, что полиции было известно о радикализации Хана, всколыхнул в британском обществе волну критики существующей системы исполнения наказания и освобождения осужденных преступников.