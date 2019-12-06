Настя Тукитук - экс-девушка Амирана и профессиональная триатлонистка
Бывшая девушка популярного видеоблогера Амирана Сардарова (YouTube-канал "Дневник Хача") - профессиональная спортсменка. Анастасия Тукмачева занимается триатлоном, а также является фитнес-блогером и амбассадором Reebok в России.
Насте 33 года, она родилась в Санкт-Петербурге, но уже длительное время живёт в Москве. До переезда в столицу России девушка работала танцовщицей go-go. В общей сложности занятиям танцами Настя посвятила около семи лет, но в какой-то момент она решила завязать с этим, так как "ушло время, когда танцы в клубах были уважаемой и достаточно оплачиваемой профессией".
После этого девушка увлеклась спортом. Сначала это был бег, а потом Настя заинтересовалась триатлоном.
Внимание к девушке резко возросло, когда она начала появляться в "Дневнике Хача". Естественно, сразу же всех начала интересовать личная жизнь девушки. Амиран и Настя тщательно скрывали свои отношения, но слухи об их романе ходили очень активно. Только после расставания девушка рассказала, что Амиран ей нравился как человек и только ради рекламы она бы не стала иметь с ним дела.
После расставания с Сардаровым ей предрекали быстрое забытье, но этого не произошло. У Насти есть свои социальные сети - Instagram (96 тысяч подписчиков), а также YouTube-канал "ТУКИТУК" (137 тысяч).
В 2020 году Настя планирует замахнуться на Ironman в Барселоне. Этот триатлон считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире, но, по словам Насти, любой триатлет мечтает об этом.
Кроме того, Настя продолжает работать фитнес-тренером и сниматься для журналов. Это и не удивительно - несмотря на то, что девушке уже давно за 30, она выглядит лучше многих молодых моделей.
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