Секрет красоты и сохранения жизненных сил Жанны Дубской

Так как в последнее время перенапряжение все больше давало о себе знать, Жанна отправилась в Юрмалу, чтобы восстановить телесную, духовную и душевную гармонию. Большую часть времени она провела в реабилитационном центре "Яункемери".

Дубска очень любит это место, потому что оно связано с прекрасными воспоминаниями детства, когда она ездила в реабилитационный центр вместе с мамой.

На этот раз Жанна уделила большое внимание гармонизации меню и заботе о теле, в особенности о суставах. Имидж-дизайнер убеждена: "Мы - биологические существа, поэтому одна лишь синтетика нам не годится - также нужны грязи и минеральные воды".

Каждый визит в реабилитационный центр дарит Дубской нечто новое. На этот раз врачи рассказали, что молодость человека может длиться до 65 лет. В центре предлагается множество различных процедур, но особенно Жанна ценит грязи и минеральные воды. Из предложения физиотерапии ей показалась особенно интересной слинготерапия, а среди новинок она выделяет smovey-фитнес.

ФОТО: Пресс-фото

Только вместе с профессионалами можно полноценно заботиться о своем теле. "Чтобы вести здоровый образ жизни, важно находить время не только для путешествий, но и для телесной и душевной реабилитации.

Тогда все урегулировано и ухожено, чтобы полный энергии организм мог продолжать свой путь, который ему предписан судьбой или который я выбираю сама",

- поделилась Жанна.

ФОТО: Пресс-фото

Стилист считает, что заботиться о себе должен каждый, потому что иначе человек просто "изнашивается".

"Я воспринимаю свою кожу, мышцы, кровеносные сосуды и другие системы организма как высококачественную одежду из кашемира или хорошие кожаные сапоги, которые требуют особой заботы, ухода и восстановления,

- считает Жанна. - Это особенно важно для женщин, потому что мы приносим в жизнь красоту".

ФОТО: Пресс-фото

"Сохранять жизненные силы и красоту в повседневной жизни мне помогают три элемента - правильное питание, возможность уделять время себе и общение с природой,

- делится секретом Жанна. - Еженедельно я нахожу время для приведения себя в равновесие. В этом мне очень помогают энергетические, или "сильные", места - они меня заряжают. Юрмала и, в частности, Яункемери могут гордиться множеством энергетических зон".

ФОТО: Пресс-фото

Кемерское болото - одно из любимых мест Дубской. Она наслаждается энергетикой этого уникального природного объекта в определенные часы - на восходе и закате солнца.

"В эти мгновения можно ощутить единство с природой и своей землей, почувствовать причастность к чему-то уникальному.

В Европе мало где можно найти такие экосистемы с редкими растениями и животными на таком близком расстоянии от городов", - подчеркивает стилист.

Жанна Дубска в Юрмале ФОТО: Пресс-фото

"Атмосфера Юрмалы с детства у меня ассоциируется с праздниками - концертный зал "Дзинтари", кафе и рестораны, красиво одетые люди. Мы ездили сюда провести свой день, для которого даже придумали название "Йомавица", - вспоминает Жанна.

"Для меня это все еще остается красивым городом, куда можно приехать с друзьями, насладиться искусством или просто поразмышлять и побыть наедине с собой".