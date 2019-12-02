Время Римшевича истекает: на должность президента Банка Латвии осталось два кандидата

Об этом сообщил журналистам после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он сказал, что сегодня, 2 декабря, на заседании обсуждался вопрос о будущем президенте Банка Латвии.

Сейчас выбор сузился до двух человек, прозвучали аргументы в пользу обеих кандидатур. Процесс сложный, так как оба кандидата достойные, сказал Кариньш.

По его словам, пройдет еще какое-то время, прежде чем коалиция договорится об одном кандидате, и процесс продолжится завтра.

Фракции должны внутри себя договориться о том или ином кандидате.

Руководитель фракции Новой консервативной партии Юта Стрике сообщила, что фракция примет свое решение сегодня. Евродепутат Роберт Зиле (VL-TB/LNNK) выразил уверенность, что коалиции удастся прийти к одной кандидатуре.

Предполагается, что Сейм рассмотрит вопрос о президенте Банка Латвии 12 декабря.

Ранее среди кандидатов упоминались также член Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука и председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.