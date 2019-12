Экс-вратарь "Динамо" Гудлевскис нашёл новую работу

Unverhofft kommt oft – ein Sprichwort, dessen Wahrheitsgehalt die Fischtown Pinguins in der abgelaufenen Woche wieder einmal leidvoll erfahren durften. Nach dem sportlich schmerzhaften Ausfall von Torwart Thomas Pöpperle, der nach einer im Training erlittenen Handverletzung für Wochen ausfallen wird, galt es kurzfristig einen adäquaten Ersatz zu generieren, der gleichzeitig auch den finanziellen Rahmenbedingungen des Clubs entspricht. Ein Unterfangen, das den Verantwortlichen der Pinguine Kopfzerbrechen bereitet haben sollte. Umso mehr freut man sich am Wilhelm-Kaisen-Platz, dass mit dem 27 jährigen Letten @kristersgudlevskis ein Ersatz präsentiert werden kann, der noch in dieser Woche für den Club aus der Seestadt spielberechtigt werden soll. Komplette Mitteilung auf der Homepage, Link in Bio. #del #deloffiziell #fischtownpinguins #bremerhaven #WirsindBHV #HochimNorden #Welcome #moin

