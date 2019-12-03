Мир во всем его многообразии. Лучшие кадры Reuters в соцсетях

Как акции протеста и несчастья, так и красивые и курьезные кадры, отражающие мир во всем его многообразии - это фотографии агентства Reuters, получившие наибольшую популярность в социальной сети Instagram.
Фаворитом этого года стала фотография с саммита G7 во Франции 25 августа. Первая леди США Мелания Трамп поцелуем встречает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, тогда как стоящий рядом Дональд Трамп выглядит довольно неуклюже.
В Instagram эту фотографию лайкнули более 76 500 человек.
Остальные фотографии смотрите в галерее: