Вт, 3.12.2019
Думайте о полете как о движении по дороге, только воздушной, где вместо шоссе воздух, тучки и облака. Иногда дорога ухабистая, от этого возникает ощущение тряски, но пилоты стараются обойти такие места. Марта, бортпроводница

Мир во всем его многообразии. Лучшие кадры Reuters в соцсетях

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как акции протеста и несчастья, так и красивые и курьезные кадры, отражающие мир во всем его многообразии - это фотографии агентства Reuters, получившие наибольшую популярность в социальной сети Instagram.

Фаворитом этого года стала фотография с саммита G7 во Франции 25 августа. Первая леди США Мелания Трамп поцелуем встречает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, тогда как стоящий рядом Дональд Трамп выглядит довольно неуклюже.

В Instagram эту фотографию лайкнули более 76 500 человек.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Остальные фотографии смотрите в галерее:

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